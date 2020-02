V ČR bylo dosud na koronavirus testováno 86 lidí a všechny vzorky byly negativní. Nemocnice v Česku jsou podle Vojtěcha na pacienty s vysoce nakažlivou chorobou připravené. "Já si myslím, že nemocnice jsou na to cvičeny, my jsme o tom i dneska diskutovali," uvedl ministr. Zdravotníci podle něj vědí, jak mají v případě pacienta s vysoce nakažlivou chorobou postupovat a kam se mají obrátit.

"V tomto směru jsme připraveni, já bych nechtěl vyvolávat nějakou paniku. To riziko tady beze sporu existuje a je nutné, abychom byli koordinováni," uvedl Vojtěch. Připomněl, že již svolal Ústřední epidemiologickou komisi, kde jsou i zástupci dalších rezortů. "Data sledujeme, komunikujeme s ostatními státy Evropy i s Italy, jak se to vyvíjí," uvedl.

Online reportáž Koronavirus 29.02. 10:54 Jižní Korea dnes podruhé navýšila počet případů nákazy novým koronavirem, tentokrát o 219 lidí. Celkový počet infekcí v zemi tak dosáhl 3150. Společnost LG Display zastavila provoz v továrně na výrobu displejů pro chytré telefony v jihokorejském městě Kumi. Rovněž počet nejasných výskytů koronaviru v USA se zvýšil - a to na tři. 29.02. 10:35 Primárně Pražanům je určena speciální telefonická linka, kterou zprovoznila hygienická stanice hlavního města. Linka 773 782 856 má ulehčit přetížené infolince Státního zdravotního ústavu a v provozu bude až do odvolání každý den od devíti do devatenácti hodin. 29.02. 10:21 Nedostupné roušky? Nevadí, obyvatelé Číny a Japonska se uchylují k různým improvizovaným alternativám, uvedla japonská agentura Kjódó. Zatímco v Číně jsou k vidění takové extrémy jako používání ovocných šlupek, plastových lahví či vložek, Japonci přichází s vlastním vynalézavým řešením. 29.02. 09:15 Státní zdravotnický ústav (SZÚ) považuje za nepravděpodobné, že by se koronavirus dostával do pitné vody. Vodárenské společnosti tak nemusí přijímat žádné speciální opatření, uvedl ústav. Celá on-line reportáž ZDE

"Zatím se zdá, že to je spíše nějaký jasně definovaný klastr, oblast, která je uzavřená, a ta epidemie se výrazně nešíří. Ale musíme být připraveni na to, pokud by se nějaký případ u nás objevil," dodal v souvislosti se situací v Itálii, kde v posledních dnech zaznamenali vysoký nárůst počtu nakažených koronavirem.

Nejtěžší je podle ministra zmonitorovat pohyb nakaženého pacienta a zjistit, s kým se dostal do kontaktu. Poukázal na to, že v Itálii nyní zdravotníci hledají prvního infikovaného, jehož prostřednictvím se virus rozšířil. Věří, že by se takové pátrání zvládlo i v českých podmínkách.