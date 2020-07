Ministr Vojtěch po dnešním jednání uvedl, že pokud bude počet nových případů nadále stoupat, bude muset vláda přistoupit k opatřením. „Lidé by měli vnímat, že riziko tu stále je,“ zdůraznil. Podle vývoje situace Vojtěch do pátku zváží zavedení některých preventivních opatření.

Na příští týden si ministr zdravotnictví pozval na schůzku ředitele všech krajských hygienických stanic. Debatovat budou o jejich optimálním fungování.

Česko první kolo zvládlo

Babiš ve svém proslovu při předávání cen Bezpečnostní rady státu řekl, že Česko zvládlo první kolo boje s koronavirem. "Ale dnes o tom budu s ministrem mluvit, protože se mi nelíbí, jak se to teď vyvíjí. Budeme muset asi konat rychle," řekl. Na dotaz ČTK později dodal, že Česko očekávalo po rozvolnění opatření nárůst potvrzených případů nákazy. "Ale nesmíme se dostat do situace, jak to skončilo v Izraeli, kde mají 2000 nakažených denně, musíme rychle konat," dodal.

Vývoj v Moravskoslezském kraji podle něj ukázal na problémy v kompetencích i v oblasti testování. "Irituje mě, že pomalu budujeme vlastní síť laboratoří. Nechápu, proč ji v Moravskoslezském kraji nemá Fakultní nemocnice v Ostravě, proč tam jsme nevybudovali kapacitu? Proč Státní zdravotní ústav v Ostravě nemá dostatečnou kapacitu?" uvedl.

Za nepřijatelné považuje, aby si na testování dělaly "kšefty" soukromé laboratoře. "A dělaly to pomalu jen proto, aby to nepředaly dalším laboratořím. Například z Olomouce jim nabízeli kapacitu, ale oni to odmítli. Potom jsou občané oprávněně naštvaní, že dostávají ty zprávy (o výsledku testů) pozdě," dodal. Preferuje, aby co největší podíl testů měly na starost státní laboratoře.

"Vybudování plnohodnotného laboratorního komplementu je jeden z úkolů naší rozvojové strategie, na kterém pracujeme," sdělila ČTK mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.

"V současné době se vzorky odebrané pacientům na našich dvou odběrových místech zpracovávají ve zdejším Zdravotním ústavu, což je příspěvková organizace spadající pod stejného zřizovatele jako my, tedy ministerstvo zdravotnictví," uvedla Petlachová. Spolupráce je podle ní výborná. "Kapacity máme pokryté. Výsledky testů bývají obvykle k dispozici nejpozději do druhého dne," uvedla Petlachová.

Ministři nesou politickou odpovědnost, přitom krajské hygienické stanice rozhodují v podstatě nezávisle, kritizuje také Babiš. "Takže to řídí krajské hygieny, kde každý ředitel je jiný. Některý to zvládá, některý má problémy. Je třeba je ocenit, ale je potřeba jim i pomoci," řekl Babiš.

Zlepšit by se podle něj měla i komunikace krajských stanic. Dokončit by se měla také mobilní aplikace eRouška, která po instalaci a souhlasu uživatele zaznamenává další zařízení v blízkosti, aby usnadnila trasování případů nákazy. Kabinet podle Babiše musí jednat rychle. "Budu trvat na tom, aby tyto věci byly urychleně řešeny, budu se angažovat jako v minulosti. Je tam plno věcí, které se dají vylepšit, o tom s ním (Vojtěchem) chci mluvit," dodal.

Počty nakažených nemusí odpovídat

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) nechá prověřit počty aktuálně nemocných covidem-19, které udává Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) na webu o koronaviru, zadal jejich audit. Má podezření, že vyléčení se v datech objevují pozdě. Řekl to dnes novinářům. Podle těchto dat počet aktuálně nemocných překročil 5000, což je nejvíc od začátku epidemie.

"Těch 5000 případů je třeba brát trošku s rezervou. Zadal jsem dnes audit těch dat, která jsou prezentována, protože máme podezření, že jsou v celkových datech necháváni i vyléčení pacienti, kteří nejsou vyřazeni," uvedl. Pokud jsou nemocní doma, tak se jejich vyléčení ne vždy v datech objeví.

Celkové počty aktuálně nemocných se tak podle něj budou možná po kontrole krajských hygienických stanic a ÚZIS ještě upravovat.

Počet aktuálně nakažených stoupal od začátku března do 11. dubna, kdy kulminoval na 4736 případech. Následně počet aktivních případů klesal a přibližně od poloviny května s drobnými výkyvy stagnoval. Opět růst začal v červnu, zejména v jeho druhé půlce. O uplynulém víkendu počet aktuálně nemocných přesáhl dosavadní dubnové maximum a dále roste.

Nejhorší situace je aktuálně v Moravskoslezském kraji, kde hygienici v pátek rozšířili protiepidemická opatření na celý region. Za posledních sedm dní přibylo na Karvinsku v přepočtu na 100.000 obyvatel zhruba 60 nakažených, což je nejvíce ze všech regionů ČR. V sousedním Frýdecko-Místecku je to přibližně 38 případů na 100.000 obyvatel. V Čechách jsou ohniska na Jablonecku nebo Českolipsku, v kraji se tak zase nosí roušky do lékáren, nemocnic nebo domovů pro seniory. Víc nových případů se objevilo také v Praze, kdy se nemoc od návštěvníků jednoho nočního klubu roznesla mezi 68 lidí.

Ministr: Epidemiologové posoudí nárůst počtu nových případů

Epidemiologové podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) posoudí současný nárůst počtu nových případů nákazy koronavirem v ČR. Jejich stanovisko pak chce přednést příští pondělí vládě, řekl dnes novinářům. V pondělí přibylo podle dat ministerstva zdravotnictví 169 potvrzených nových případů nemoci covid-19, v úterý 212. Ohniska jsou v Praze, Moravskoslezském kraji a několik menších v různých regionech. Některé kraje nové případy nemají, řekl ministr.

"Požádal jsem epidemiologickou skupinu pod vedením pana docenta (Rastislava) Maďara, aby mi k tomu dali své stanovisko. Vnímáme to, že nárůsty tady jsou, proto chci, aby se epidemiologové vyjádřili k tomu, jestli je na místě zavést nějaká opatření," dodal ministr. Stanovisko odborníků v pondělí předloží vládě.

I přes růst počtu nových případů a nová ohniska viru ministr nepovažuje současnou situaci za druhou vlnu epidemie. "Stále platí to, že všechny kraje na tom nejsou stejně. Některé mají minimální záchyt," dodal. Objevují se podle něj ale i ohniska v nemocnicích, která jsou rizikovější, například v Uherském Hradišti nebo Havířově. Nově se nákaza podle něj objevila také v psychiatrické nemocnici v Opavě.

Situace se podle ministra proměnila v Moravskoslezském kraji. Od neděle bylo u zaměstnanců OKD v Karviné odebráno přes 2500 vzorků a nových případů bylo mezi nimi zatím jen 47. "Jde o vyhasínající ohnisko, ale problémy jsou jinde," dodal. Také proto se podle něj plošná opatření, která byla minulý pátek uvalena na celý kraj, nezmírní najednou, ale postupně pro některé okresy. Pravděpodobné je podle Vojtěcha zmírnění například pro okres Bruntál.

Důležitější než přírůstky nových nakažených, které jsou důsledkem i zmírnění přijatých opatření proti šíření viru, jsou podle ministra kapacity nemocnic pro vážné případy, které na rozdíl od začátku epidemie bohatě dostačují. "Pokud někdo nemá příznaky nebo je průběh velmi mírný, zátěž pro zdravotnický systém je minimální. Je to nepříjemné pro toho samotného člověka, ale pro systém to není žádný velký problém," dodal.