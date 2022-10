Zákon obchodníkům ale nezakazuje, aby na základně vlastního uvážení tyto bankovky akceptovali. V takovém případě ovšem musí obchodník zajistit, aby se taková bankovka nevrátila zpátky do oběhu. Například tím, že už neplatnou bankovku vrátí zákazníkovi.

Mnozí obchodníci se tím však příliš nezabývají. „Nekontrolujeme to. Navíc si myslím, že takových bankovek v oběhu už moc nebude. Lidé si je nedávají do hrníčků,“ řekl například Daniel Kutina z pražského obchodu s audiotechnikou Avcenter.

Podobně na to hledí také Martin Zůna, majitel obchodu Bike Bonus ze Slaného. „Vůbec to neřeším a beru všechny bankovky. Pak je všechny nosím do bankomatu,“ řekl s tím, že sám bankovky nekontroluje a ani si nevšiml, že by je kontrolovali zákazníci. „Všechny bankovky i vracím, ale kdyby mě na to zákazníci upozornili, tak jim je vyměním,“ doplnil.

Právo na výměnu

Také centrální banka uvedla, že zákazník má právo po obchodníkovi požadovat výměnu bankovky za platnou. „Obchodník je totiž povinen vracet zákazníkům výlučně platné tuzemské bankovky a mince. Jestliže obchodník odmítne zákazníkovi vyměnit neplatnou bankovku, kterou mu vrátil při placení zboží či služeb ve své provozovně, může se zákazník obrátit na Českou národní banku, která podnět prošetří v rámci výkonu dohledu nad peněžním oběhem,“ upřesnila banka.

Zároveň ale ale upozornila, že ne všechny bankovky s úzkým stříbrným proužkem pozbyly platnost. Jedinou výjimkou jsou totiž bankovky v nominální hodnotě 5000 korun z roku 1999.

Neplatné bankovky bude možné do 30. června 2024 vyměnit u všech úvěrových institucí, které umožňují pokladní operace, a ve všech územních pobočkách České národní banky. Po tomto datu bude možné již neplatné bankovky vyměnit jen na pokladnách centrální banky.