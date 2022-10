Tvůrci umně využili zpěvaččiných songů do příběhu, který sepsala spisovatelka a publicistka Uljana Donátová. Ten je přitom srozumitelný a dopředu možná až příliš čitelný, takže si každý záhy uvědomí, o co v něm půjde, to ale nekalí potěšení ze sledování celé podívané.