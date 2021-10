„Je to dlouhodobý problém, který se stále zhoršuje,“ řekl Deníku předseda Českého a moravského svazu bytových družstev Jan Vysloužil. „Důvodem jsou neustálé legislativní změny i nově covid a nemožnost se kvůli němu scházet, a také obavy seniorů o zdraví,“ uvedl.

Místa uvolněná seniory ve statutárních orgánech družstev ale mladí lidé obvykle zaplnit nehodlají. U společenství vlastníků proto tyto funkce stále častěji nahrazují různé správcovské firmy, malá družstva se ovšem obvykle bez činovníků z vlastních řad neobejdou.

Kupříkladu Stavební bytové družstvo (SBD) Praha, které zajišťuje správu pro společenství vlastníků a bytová družstva s asi 18 tisíci bytovými jednotkami již funkci člena statutárního orgánu vykonává na více než sedmině jím spravovaných subjektů. „Zkušenost s covidem prokázala, že to mnohým lidem přerostlo přes hlavu, a nechtějí už agendu spojenou s vedením družstva řešit,“ řekl Deníku předseda představenstva SBD Praha Martin Kroh. „Mladší generace nemá tolik zájmu starat se o svůj majetek, a ráda to svěřuje někomu jinému,“ konstatoval.

Podobnou zkušenost zaznamenal i Vysloužil v případě Stavebního bytového družstva Škodovák v Plzni, kde působí jako ředitel. „Ani u nás často lidé v důchodovém věku ve výborech nemají své nástupce,“ posteskl si Vysloužil. V takovém případě společenství vlastníků využívají služeb „profesionálního správce“.

„Činnost statutárního orgánu tedy vykonává nějaká právnická osoba,“ vysvětlil. Může se jednat o správcovské družstvo, realitní kancelář, případně najatý profesionál.

Statistiku si nikdo nevede

Žádnou statistiku toho, kolika družstev a společenství vlastníků se nedostatek zájemců o práci v jejich vedení týká, nikdo nevede. „Předpokládám, že to i jinde bude podobné,“ míní Vysloužil. Tyto funkce totiž vyžadují zodpovědnost a ubírají volný čas, mnoho možností jak přimět vlastníky k plnění jejich povinností však jejich volení zástupci nemají.

Další úbytek starších členů z vedení společenství vlastníků Vysloužil očekává v příštích letech. Od ledna 2023 totiž i SVJ mají mít ze zákona zřízené datové schránky. „Někteří starší členové výborů si ale na takovou práci s počítačem už nechtějí zvykat,“ obává se družstevník.

Naopak potíže by podle odborníků neměly být s přijímáním nových stanov, které by si měla nechat zařídit řada bytových družstev pod dohledem notářů do konce letošního roku. „Vzhledem k tomu, že se změna týká pouze některých družstev, tak se neobávám, že by notářské kanceláře tuto agendu nestíhaly vyřizovat,“ řekl Deníku prezident Notářské komory Radim Neubauer.

Nedostatek zájmu členů o společné záležitosti může být pro bytová družstva smrtící. „Na práci pro dům v bytovém družstvu se nedá zbohatnout ani uživit,“ konstatoval šéf bytových družstev Vysloužil. „Právě na samosprávě, samofinancování a hlavně spolupráci členů ale bytová družstva vždycky byla založena,“ dodal.