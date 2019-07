ANO Už Matěj Stropnický před časem tvrdil, že není správné, aby si osmdesát procent Čechů mohlo dovolit let na zahraniční dovolenou. Levné aerolinky tlačí ceny letenek ke dnu, konkurence je obrovská. Létat může skoro každý. Lidé se zamýšlejí nad vlivem dieselů na životní prostředí, mnohem škodlivější letadla jim nevadí.

NE Levné létání přispívá k rozvoji globální ekonomiky. Nejde jen o to, že lidé mohou poznávat nové země a nové obzory. Mnohem snáz nacházejí ekonomické příležitosti. Prosperující světová ekonomika podporuje inovace a nečekaná řešení problémů. Čím je věda a ekonomika vyspělejší, tím líp řeší ekologii.

Zdražením by se ušetřilo množství paliva

ANO Podle deníku Financial Times by zdanění leteckého paliva kerosinu snížilo emise, které plodí letecká doprava, o jedenáct procent. Zvedla by se průměrná cena letenek a lidé by si více rozmýšleli, zda létat, a hledali by alternativní dopravu. Klesl by počet cestujících, letecké společnosti by musely rušit spoje, znečištění by bylo menší.

NE Člověk, který si koupí letenku, nijak nepoškozuje životní prostředí. Ať už letí jednou, nebo mnohokrát. Aerolinie se snaží o maximální vytížení linek. Daň naprosto nespravedlivě postihne zvláště mladé lidi a chudší cestující. Navíc je pochybné, zda bude méně letů. Lidé raději zaplatí se skřípěním zubů víc. Budou poškozeni a životní prostředí se nijak nezlepší.

Letadla jsou proti jiné dopravě zvýhodněna

ANO K lidem, kteří v petici požadují zdanění leteckého paliva, se nedávno přidala vlivná organizace, Společenství evropských železničních a infrastrukturních společností. Emise kysličníku uhličitého jsou podle ní na osobu a kilometr šestkrát vyšší než v případě železniční dopravy. Je tedy nespravedlivé, aby byly letecké společnosti osvobozeny od daně.

NE Nejmodernější letadla výrazně snižují emise. Ty nejsou podle odborníků na člověka a kilometr vyšší než u vyspělých automobilů. Tento vývoj pokračuje, normy jsou tvrdší a tvrdší. Ke snižování spotřeby paliva vede výrobce i neomezená konkurence panující na trhu levných aerolinek. Omezení letů zredukuje produkci škodlivin zanedbatelně, zato zbrzdí světové hospodářství.

Pro životní prostředí musíme obětovat pohodlí

ANO Čím dál víc zejména mladých lidí mění životní styl. Aktivně jak sami u sebe, tak veřejně bojují proti změně klimatu. Fandí elektrické dopravě, sdíleným automobilům. Ve městech by je nejraději zakázali. Chápou, že západní svět bude muset změnit svůj obžerný a rozhazovačný životní způsob. Cesta na dovolenou vlakem místo letadlem bude brzy obecně považována za odpovědné jednání.

NE Ekologové jsou hluční a jsou v módě. Studentskými stávkami proti změně klimatu se zabývá celý svět. Mladí zelení však snadno zacházejí do extrémů a nevycházejí z odborných údajů. Drtivá většina lidí jejich postoje nesdílí. Evropské země dělají pro ochranu klimatu už nyní maximum. Není důvod, aby pod tlakem ekologických či ekonomických lobbistů zdražovaly létání na dovolenou.