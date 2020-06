„Naším hlavním zájmem je, abychom měli levný proud pro občany, pro průmysl, pro všechny, a hlavně, abychom měli nezávislou energetiku. To je náš hlavní zájem. A samozřejmě, po vodě, která je samozřejmě také pro nás klíčová, nezávislá energetika i v souvislosti s koncem spalování uhlí v kontextu Green Dealu a klimatické změny, je velice důležitá,“ uvedl Babiš.

„Víceméně jsme se domluvili, že stát poskytne ČEZ půjčku za velice výhodných podmínek pro stát i pro ČEZ a prakticky z ceny peněz vychází i cena elektřiny, kterou bychom měli odebírat a která může být, a to jsou odhady expertů, mezi 50 a 60 eury. Samozřejmě to je vzdálená budoucnost, ale my jsme udělali zásadní krok, že jsme se rozhodli, že skutečně poskytneme financování za velice výhodných podmínek, a z toho titulu bychom měli mít právo vykupovat elektřinu za nízkou cenu,“ podotkl předseda vlády.

Tendr do konce roku

Podle generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše by měl být tendr na výběr dodavatele vypsán do konce tohoto roku, přičemž vítěz bude znám do konce roku 2022.

Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček upřesnil, že dodavatelským modelem nového bloku v Dukovanech bude takzvaná stavba na klíč. O podílu státu na výstavbě se však podle ministra bude ještě jednat. „Stejně tak bude diskuze, jaký bude podíl státu, myslím tím podíl cizích zdrojů nebo vlastních zdrojů, jestli bude třeba 70 ku 30, vycházet z diskuze v rámci Evropské komise,“ prohlásil Havlíček.

Dvě ze tří smluv mezi vládou a ČEZ o dostavbě elektrárny mají být podepsány do konce června, nejpozději pak na přelomu června a července. „Jde o rámcovou a prováděcí smlouvu,“ upřesnil Havlíček.

Premiér Andrej Babiš uvedl, že smlouvy před schválením představí všem předsedům parlamentních stran. Stavbu elektrárny totiž označil za dlouhodobý projekt, který nebude realizovat stávající vláda.