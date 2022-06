Uložit peníze v alkoholu? Návratnost může být i desítky procent

Chcete uchránit své peníze před inflací? Nakupte alkohol. Tímto poněkud zvláštním doporučením se v poslední době začíná řídit stále více lidí, protože si slibují vysoké zhodnocení. To se jim v některých případech opravdu může splnit. Odborníci ovšem doplňují, že by se lidé do nakupování alkoholu neměli vrhat bezhlavě.

Jak vzniká ušlechtilý destilát? | Video: Deník/Vilém Janouš