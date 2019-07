„Já bych svého Rafíka nikomu cizímu nedala,“ dušuje se Zdena Krušinová z Prahy, která kvůli tomu, že se skoro po celý život vždy měla nějakého psa, tráví dovolené v Česku a blízkém okolí. „Vždycky se najde nějaké ubytování, kam si můžu vzít pejska s sebou. Nehledě k tomu, že kdyby Rafík nejel se mnou, ani bych si to volno neužila,“ říká Zdena Krušinová, která žije sama a o umístění svého mazlíčka do psího hotelu nechce ani slyšet.

Psí hotely jsou jednou z možností, kde můžete psa nechat po dobu dovolené. Podmínky ubytování jsou různé a je vždy dobré vybrané zařízení předem i s vaším čtyřnohým přítelem navštívit. Dobré je myslet na to včas, protože některá zvířata potřebují větší čas k adaptaci, jiná do hotelu ani nevezmou.

„V našem hotelu nemáme žádné kotce ani úvazy. Psi jsou pohromadě v rámci psí smečky, proto musí být každý pes socializovaný. Nového psa zkoušíme v rámci zkušební návštěvy, která je zdarma a kde vidíme, jak se pes ve smečce chová a zda je pro náš typ hotelu vhodný,“ popisuje podmínky přijetí Iva Janoušková, majitelka zařízení Dogpark v Roztokách u Prahy. Kotce jsou jinak spíše pravidlem, než výjimkou, takže kdo potřebuje psa umístit, nejspíš pro něj nakonec vhodný hotel najde.

Špinavé misky a staré deky

Denisa Hnátková svého zlatého retrívra Rohlíka chtěla do psí ubytovny dát jen jednou: „Šli jsme se tam s Rohlíkem podívat předem a dobře jsme udělali. V kotcích byli špinavé misky, staré deky, nikdo neměl tendenci psa ani podrbat, spíš mi přišlo, že tam ani nemají zvířata rádi,“ líčí svůj zážitek. Nakonec se tedy přizpůsobila psovi. Jezdila na dovolené s ním, a to i k moři, jednou dokonce do Řecka. A když ho opravdu nemůže vzít s sebou, hledá hlídání u příbuzných a známých.

Stejně tak to dělá i Dita Lázňovská, která cestuje hodně a ráda. Její mops Gerd tak nejčastěji skončí u maminky. Když byla Dita dva měsíce v Kanadě za prací, hlídala jí psa kamarádka, jejíž dvě děti si ho oblíbily natolik, že se s ním jen těžko loučily. „Od té doby je Gerdík jako vyměněný. Mimo jiné se naučil jíst granule po jedné, a protože nemám čas, podávat mu každou granuli zvlášť, hodím mu jich hrst na podlahu a on si je sezobe,“ směje se Gerdova panička. Do hotelu by svého miláčka nedala i z toho důvodu, že psi se tam prý velmi rychle naučí různé neplechy od ostatních ubytovaných. Je to jako s dětmi ve školce.

