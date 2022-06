Padni, komu padni

Rakušan ocenil, že mu předsedové ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů vyjádřili důvěru. Ubezpečil je o tom, že korupční kauza musí být vyřešena důsledně a podle principu "padni, komu padni". Uvedl, že o tom, že do kauzy jsou zapleteni i zástupci STAN, neměl žádné předběžné informace a do vyšetřování nijak nezasahoval a zasahovat nebude.

Kauza Hlubuček vyvolala čistku. Strany se rychle zbavují nepohodlných politiků

V kauze podle policie organizovaná skupina systematicky obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Mezi obviněnými jsou bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček, kterému STAN kvůli kauze pozastavilo členství, a podnikatel Michal Redl.

Gazdík funkci podle Rakušana opustil kvůli svým stykům s Redlem, ne proto, že by byl vyšetřován. Tyto kontakty podle předsedy STAN "byly jen těžko vysvětlitelné v kontextu toho, jakým způsobem se tato pražská kauza řeší". STAN chce Gazdíkova nástupce představit podle Rakušana nejdříve Pirátům, s nimiž loni kandidovali do voleb a posléze dalším vládním partnerům.

Nový ministr školství

Rakušan se chce v příštích dnech s možnými adepty setkat a chce představit až nejlepšího nezpochybnitelného kandidáta v rámci svého hnutí. "Rozhodně popírám, že bychom snad museli hledat někde v externích vodách. V hnutí STAN máme mnoho lidí, kteří se školství dlouhodobě odborně věnují, opravdu mu rozumí a zvládnou i tu politickou funkci," uvedl Rakušan.

Podle serveru Seznam Zprávy zvažují kandidaturu poslanci STAN Ondřej Lochman a Viktor Vojtko. Lochman pracoval v minulosti jako odborný pracovník v Národním institutu dětí a mládeže, Vojtko působí jako pedagog a vědec na Jihočeské univerzitě. Další politici podle serveru už nabídku na vedení ministerstva školství odmítli. Server jmenoval například poslance Vladimíra Balaše, Jana Berkiho nebo místostarostku středočeských Psár Martinu Běťákovou.

Ministerstvo prověří postup soudu i znalců u omezení Redlovy svéprávnosti

Předseda senátního školského výboru Jiří Drahoš (za STAN) označil pro ČTK debaty o své případné nominaci za spekulace a nepočítá s tím, že by byl osloven. Rakušan v pondělí v rozhovoru pro Radiožurnál nevyloučil ani možnost oslovit exministra školství za ANO Roberta Plagu, který je Gazdíkovým politickým náměstkem. Plaga dnes na dotaz ČTK nevyloučil, že by nabídku přijal, pokud by ji dostal.