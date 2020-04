„Hranice zůstanou uzavřené, víza stále nevydáváme, stále by platil zákaz vstupu cizincům,“ konstatoval Hamáček s tím, že výjimka by neplatila například pro nakupování za hranicemi.

ON-LINE ke koronaviru čtete ZDE

Ústřední krizový štáb jednal také o pravidlech pro takzvané pendlery, kteří by se nově museli nechat testovat mimo Českou republiku a při návratu do země předložit potvrzení. "Pokud ta potvrzení nepředloží, budou muset do karantény," uvedl ministr vnitra s tím, že testování by měl pendlerům zařídit zaměstnavatel.

Hamáček také uvedl, že přes víkend došlo k další distribuci ochranných pomůcek, které mimo jiné zamířily do domovů důchodců nebo k sociálním službám. Ministerstvo vnitra dosud eviduje celkové objednávky na sto milionů roušek a deset milionů respirátorů.

Ministr vnitra také varoval před předčasným uvolňováním opatření, nebo změnou taktiky. „Jsem velmi opatrný. Bylo by strašně nezodpovědné a nebezpečné to pokazit, protože tohle není hra,“ zdůraznil Hamáček s tím, že Česko podle něj stále čeká pár náročných dnů, nebo týdnů.

Podle premiéra Andreje Babiše by byla škoda, pokud by se nákaza o Velikonocích vychýlila. „Češi jsou disciplinovaní, jde o zdraví nás všech. Byla by škoda to nyní pokazit. Pokud by se po Velikonocích nákaza vychýlila, byla by to škoda a museli bychom znovu přijmout tvrdší opatření,“ zdůraznil Babiš ve vysílání Radiožurnálu.

Jak uvedl premiér, rušení povinnosti nosit roušky není prozatím v plánu. „Není k tomu důvod. Je dobře, že jsme si na to zvykli. Dali jsme tím příklad celému světu. Může nám být vyčítáno, že jsme nezareagovali včas, ale žádná vláda na světě není schopna objednat a dodat tolik roušek,“ uzavřel Babiš.

Začne promořování obyvatel

„Dostali jsme se do fáze, kdy jsme schopni epidemii na našem území řídit. Jsme proto připraveni postupně zavedená opatření rozvolňovat,“ řekl Vojtěch.

Podle jeho náměstka a epidemiologa Romana Prymuly se totiž podařilo postup viru zpomalit a je čas začít promořovat populaci. „Musí se to ale dělat řízeně, nikoliv nekontrolovaně. Stále platí, že musíme chránit všechny rizikové skupiny – to znamená seniory a pacienty se závažnými chronickými chorobami,“ řekl Prymula.

Podle Vojtěcha se proto v následujících několika dnech otestuje vzorek obyvatelstva. Ministerstvo tak zjistí, jak na tom Češi jsou. Předpokládá se totiž, že koronavirovou infekci prodělala větší část populace, než se oficiálně ví a uvádí.

„Testování bude probíhat jeden den. Bude probíhat asi na pěti tisících lidech v Praze, další bude v Litovli,“ řekl. Při testování budou hygienici spolupracovat s lékařskými fakultami, vzorky by měli pomáhat odebírat medici. Poté se výsledky vyhodnotí.

Otevřeno více obchodů a sportoviště

Vojtěch také zopakoval, že by se některá opatření mohla od středy změnit. Mohlo by být otevřeno více obchodů. Provozovatelé by v nich ovšem museli zajistit dodržování striktních pravidel.

"Ve frontách by musely být rozestupy dva metry, muselo by se nějakým způsobem zamezit shlukování. Prodejny by také musely zajistit pravidelnou dezinfekci a personálu by musela být před pracovní směnou měřena teplota," nastínil na pondělní tiskové konferenci ministr zdravotnictví možný scénář s tím, že pokud budou tato opatření dodržena, je vláda schopna opatření skutečně uvolnit.

Klíčovou roli má hrát podle Vojtěcha chytrá karanténa. Zopakoval tak slova svého náměstka Romana Prymuly, že který pro DVTV uvedl, že tvrdá restriktivní opatření nelze v Česku držet další dva tři měsíce, budou se postupně rozvolňovat. „Část obchodů a venkovních sportovišť se má otevřít už tento čtvrtek, další menší provozy zřejmě po Velikonocích, pokud bude pokračovat současný vývoj epidemie. Žáci by se do škol mohli vrátit v polovině května, byť v rouškách. Alespoň částečně cestovat za hranice by se mohlo "záhy", uvedl epidemiolog Prymula.

Prymula zdůraznil, že i když současná situace se jeví zatím poměrně příznivě, vyhráno není. "Vyhráli jsme první bitvu, ale čeká nás dlouhá válka," řekl.

Když se v Česku podaří ošetřit rizikové osoby, zbytek populace by se s nemocí měl v nějakém časovém období potkat a prokázat, že je imunní. "Neříkám všichni, ale ti, pro něž nebude horší než chřipka. A to jsou lidé nižšího věku, lidé zdraví," uvedl náměstek ministra zdravotnictví. Rizikoví nejsou jen senioři, ale i mladší lidé trpící například vysokým tlakem nebo cukrovkou. Plošné testování celé populace není potřeba, stát chystá otestovat zhruba 17 tisíc lidí na jižní Moravě, v Praze a dalších vybraných regionech, což pomůže získat přesnější data o promořenosti v zemi.

Premiér Andrej Babiš nesouhlasí s názorem Romana Prymuly ale nesouhlasí. "Je to velice riskantní. Neumím si to představit. My jdeme cestou chytré karantény," řekl Radiožurnálu. Současný šéf krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) k Prymulově myšlence řekl, že by šlo o zásadní změnu ve strategii vlády při boji s koronavirem a měla by jí předcházet odborná diskuse.

Ochranný materiál pro nemocnice

Ministerstvo zdravotnictví také objednalo 88,5 milionu kusů ochranného materiálu za šet miliard korun. „Doručeno bylo již 19,5 milionu kusů, 11,1 milionů už je distribuováno ve zdravotnictví, uvedl Vojtěch. Zásoby putují především do přímo řízených nemocnic, do krajských hygienických stanic a laboratoříá, které testují vzorky na covid-19.

Nadále platí, že vláda chce plošně testovat pracovníky v sociálních pobytových službách. „Každý kraj obdrží na tyto účely až 20 tisíc rychlotestů. Testování bude probíhat pravidelně a opakovat by se mělo v pravidelných cyklech. Asi jednou za deset až čtrnáct dní,“ dodal ministr zdravotnictví na tiskové konferenci.