Od začátku loňského března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy, bylo v zemi potvrzeno téměř 1,68 milionu případů koronaviru. Většina nakažených se vyléčila, 30 404 lidí s prokázanou nákazou zemřelo. V srpnu do statistik přibylo zatím 26 úmrtí.

V pondělí v Česku přibylo 241 potvrzených případů onemocnění covid-19, o 33 více než před týdnem. Za posledních sedm dní připadá na sto tisíc obyvatel ČR v průměru 13 nových případů nákazy novým typem koronaviru, zatímco v pondělí to bylo 12. Mírně naopak kleslo reprodukční číslo udávající počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.