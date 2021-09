Nakonec rozhodla, že testy budou zatím dál zdarma pro všechny zájemce, a to kvůli nepříznivému vývoji epidemie koronaviru v některých evropských zemích. Od tohoto měsíce se budou také pravidelně testovat neočkovaní zaměstnanci i klienti pobytových sociálních služeb.

V úterý přibylo v Česku 287 případů covidu-19. Je to o 40 víc než před týdnem a čtvrtý nejvyšší počet za prázdniny. Za celý srpen bylo případů o 285 méně než v červenci a asi o 2400 méně než před rokem. V souvislosti s covidem zemřelo v srpnu 26 lidí, tedy o 12 víc než v červenci, kdy byl počet mrtvých nejnižší za dobu epidemie. Loni v srpnu bylo obětí 45, celkově covidu podlehlo 30 404 lidí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.