Rektor Univerzity Karlovy, lékař a profesor biochemie Tomáš Zima ve Výzvě všem, kteří rozhodují, již má Deník k dispozici, uvádí, že „volba mezi uvolněním drastických a doufejme krátkodobých opatření a dalším pokračováním karantény není volbou mezi penězi a životy, nýbrž mezi hypotetickými hromadnými oběťmi koronavirové infekce a jistými oběťmi ekonomického úpadku společnosti“.

Devastační dopady

Zima má velké obavy „z devastačních dopadů, kterými pokračující restrikce tvrdě a na dlouhou dobu zasáhnou každého občana, naši zemi a celou společnost“. Podle něj mohou způsobit obrovskou vlnu nezaměstnanosti, sociálního zmaru a existenčních problémů pro statisíce lidí, jejichž důsledky budeme řešit desetiletí. „Bohužel, i přes sílící zoufalá varování a katastrofické prognózy vývoje naší země a společnosti stále postrádáme kvalifikovaný plán státu, jeho strategii či alespoň odpovědi na základní otázky: Kdy a jak a jaká přijatá opatření skončí? A co bude dál? S čím mohou občané počítat?“ ptá se Zima.

Rektor UK a přednosta Ústavu lékařské chemie a laboratorní diagnostiky je přesvědčen, že by se co nejdříve měla uvolňovat karanténní opatření. Navrhuje mimo jiné do konce dubna zrušit většinu omezení s výjimkou hromadných akcí, chránění rizikových skupin (důchodci) a karantény pozitivně testovaných osob, navýšit na maximum testovací kapacity, zjednodušit podporu OSVČ, přijmout rychlá a nekomplikovaná a plošná opatření v daňové oblasti, zajistit možnost dlouhodobých odkladů splátek úvěrů na bydlení či nájmů a postupně uvolnit cestování alespoň do sousedních zemí s relativně nízkou úrovní nákazy do konce letošního května. Žádá také zveřejnit seznam všech položek a věcí včetně cen a částek, které stát ve stavu nouze nakupoval v objemu miliard korun bez výběrových řízení.

Srozumitelná strategie

„S těmito kroky je nutné rychle připravit jasnou a srozumitelnou strategii pro záchranu ČR pro další měsíce a roky, která bude výsledkem společné práce těch nejlepších expertů a špičkových odborníků v oblastech ekonomie, hospodářství a sociální politiky.

Jsem přesvědčen, že jsme ve zcela zásadním okamžiku moderních dějin naší země. Teď je čas na zásadní rozhodnutí, která by ale neměla v žádném případě být v rozporu s Ústavou ČR a demokratickými principy,“ uzavírá rektor UK Tomáš Zima.

