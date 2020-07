Podle Maláčové v sociálních službách pracuje celkem 144 838 lidí. Z nich 2960 je v zařízeních, kde se vyskytla koronavirová nákaza. Resort už dřív sdělil, že o dotace na odměny žádalo 1653 z 2163 poskytovatelů péče, tedy 76 procent. Celkem obdrží 2,03 miliardy korun.

"Udělali jsme všechno pro to, aby finanční prostředky zaměstnanci a zaměstnankyně dostali v červencových výplatách. V srpnu mohou být odměny vypláceny. Nic tomu nebrání, protože ministerstvo práce vše zprocesovalo a odeslalo včas," uvedla ministryně.

Ministryně uvedla, že ministerstvo odeslalo peníze na odměny pro 93 448 pracovníků. Nárok na ohodnocení by mohlo mít ještě asi 30 tisíc dalších zaměstnanců, podotkla Maláčová. Poskytovatelé sociálních služeb, kteří o peníze nestihli v červnu požádat, to mohou udělat do 27. července.

Na odměny vyčlenili 5,2 miliardy

Dotace pokrývají období po vyhlášení nouzového stavu od 13. března do konce května. Na odměny za odpracované hodiny se vyčlenilo 5,2 miliardy. Pečující pracovníci ze zařízení, kde se nemoc covid objevila, mohou dostat za plně odpracovaných 170 hodin měsíčně zhruba 40 tisíc korun hrubého a ostatní zaměstnanci 20 tisíc korun. Na hodinu odměna činí 235 a 115 korun. V domovech, kde nákaza nebyla, by personál měl dostat 10 tisíc korun hrubého měsíčně při plné pracovní době. Je to 59 korun na hodinu.

Ministerstvo na svém webu zveřejnilo seznam poskytovatelů péče, kteří o dotace požádali. Uvedlo i částku, kterou na odměny získají. Podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly žádost o prostředky podala všechna zařízení, v nichž působí odbory. "Zaměstnanci si mohou seznam prohlédnout a přímo se ptát. Korektní zaměstnavatel si cení zaměstnanců. Věřím, že když tak neučiní (nežádá o dotace na odměny), zaměstnanci se ozvou," řekl Středula.

V srpnu pak bude možné začít žádat i o dotace na pokrytí zvýšených nákladů, které měli poskytovatelé péče kvůli nákaze. Vláda na to vyčlenila 990 milionů korun. Peníze by měly dorovnat výdaje na ochranné pomůcky, čisticí prostředky a dezinfekce, internet, energie a pohonné hmoty i přesčasy a také výpadek příjmů. Domovy musely vyčlenit desetinu kapacity na karanténu a nemohly přijímat nové klienty. Suma se dá využít i na příspěvek pro pracovníka, který se nakazil koronavirem, nebo který musel do karantény. Dostat by měl k výdělku 40 tisíc korun hrubého.