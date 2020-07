Ani přes pokračující návaly pandemie covid-19 na podzim neustanou výjezdy studentů či akademických pracovníků na zahraniční univerzity přes evropský program Erasmus+. Jenom to letos budou míst studenti trochu obtížnější.

Zhruba devět procent evropských univerzit totiž tuto chvíli plánuje, že je nebude fyzicky přijímat. „Týká se to spíše severských zemí či Španělska, ale nedá se říct, že se to týká všech škol v daných zemích,“ říká Lucie Durcová z Domu zahraničních služeb (DZS), který má správu programu na starosti.

Výuka přes web

Téměř dvě třetiny škol zahraniční studenty přijímat chce, 28 procent o tom ještě neinfomrovalo. Situace na mnoha univerzitách se ale v souvislosti s vývojem pandemie může ještě změnit. Studenti, zaměstnanci či akademičtí pracovníci, kteří se přes Erasmus chystají do ciziny, by proto měli sledovat web European University Foundation.

To, že daná univerzita nebude přijímat studenty fyzicky, ještě neznamená, že studenti o svůj pobyt přijdou. Pokud to půjde, budou moci do dané země vyjet a studovat tam on-line. Poznávání života v zahraničí a s tím související se zdokonalování komunikace v cizím jazyce totiž patří mezi hlavní benefity programu.

Váhající pětina

Ne všichni studenti ale kvůli nejistotě spojené s koronavirem chtějí vyjet. „Pobyt zrušilo deset až dvacet procent českých studentů,“ říká Roman Klepetko z DZS.

U programu Erasmus se přitom plánuje několik změn. Jednak by měli jeho účastnící dostávat větší příspěvek na ekologicky šetrnější způsob cestování do místa pobytu. Tím je míněný především vlak. Od příštího roku pak Evropská komise jeho rozpočet navýší.