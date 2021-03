Nezařazený poslanec Lubomír Volný (dříve SPD - Tomio Okamura) zaměřil v posledních dnech a týdnech většinu svých příspěvků na sociálních sítích na propagaci léku ivermektin. V této souvislosti začal veřejně prohlašovat, že se připravuje vražda několika pacientů, kteří jej užívají, aby tím byl tento lék zdiskreditován.

Chystají vraždu, tvrdí Volný

„Podle mých informací se připravuje plán na diskreditaci ivermektinu pomocí úmrtí (tedy vraždy) několika pacientů, kteří jej budou užívat. Jste-li jako lékař, lékařka, zdravotník, součástí tohoto plánu nedělejte to!!! Ať už vám vyhrožují čímkoliv!!! Nejste sám, nejste sama!!!“ napsal Volný na facebookový profil Mgr. Lubomír Volný – Jednotní v v úterý 2. března. Totéž zveřejnil také na twitterovém účtu Lubomír Volný – VOLNÝ blok.

K jeho vyjádření, které nedoložil ani jediným ověřitelným faktem, se na svém oficiálním twitterovém účtu vyjádřila v úterý 2. března i Policie České republiky.

Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že někdo připravuje některý z vyjmenovaných tr. činů (včetně vraždy) a tento čin nepřekazí nebo neoznámí, může se sám dopustit trestného činu. Pokud tyto informace nemá a pouze je šíří, platí totéž. Pisatele předvoláváme k podání vysvětlení. https://t.co/BQnTVbCkWw — Policie ČR (@PolicieCZ) March 2, 2021

„Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že někdo připravuje některý z vyjmenovaných trestných činů (včetně vraždy) a tento čin nepřekazí nebo neoznámí, může se sám dopustit trestného činu. Pokud tyto informace nemá a pouze je šíří, platí totéž. Pisatele předvoláváme k podání vysvětlení,“ uvedla policie v úterý 2. března v podvečer na svém twitterovém účtu. Dotaz Deníku ze středy 3. března, zda se již poslanec k tomuto úkonu dostavil, nechtěli pracovníci tiskového oddělení Policie ČR komentovat.

„Řekla mi to osoba“

Volný však v šíření absurdních konspiračních teorií za pomoci neověřitelných údajů dále pokračoval. Na svůj Facebook umístil 2. března také video, v němž mimo jiné tvrdil: „Byl jsem kontaktován osobou, neuvedu ani pohlaví, ani věk, ani místo ani čas, a ta osoba mi řekla, kolikrát jsem si za poslední týden objednal suši, co je v mém bytě mezi mou ložnicí a mým obývákem, řekla mi poslední tajná čísla na mé kreditní kartě, a ta samá osoba mi vrátila průkazku – magnetickou kartu ke vstupu do poslanecké sněmovny, o které jsem vůbec nevěděl, že není v mé peněžence,“ prohlašoval Volný o jakémsi tajemném neznámém.

Pak dodal, že to prý byla právě „tato osoba“, kdo ho informoval o přípravě „akce proti ivermektinu, do které jsou zapojeni lékaři, které má stát nebo některé jeho složky pod kontrolou“.

„Pokud jste součástí tohoto plánu, nedělejte to. Nemusíte to dělat a jak je vidět, můžete ty informace pustit ven,“ ohlásil Volný „veřejnou výzvu“, adresovanou „všem lékařům a lékařkám, všem zdravotníkům a zdravotnicím, všem příslušníkům tajných služeb, policistům a vojákům“. Video dosáhlo do středy 3. března 11 hodin dopoledne zhruba 10 tisíc sdílení, přestože neobsahovalo žádný údaj, podle něhož by se existence zmíněné osoby dala ověřit.

Ivemerktin? Chybí dost informací

Ivermektin je širokospektrální antiparazitikum, které podle některých studií zabírá i proti viru SARS-CoV-2. Podle jedné studie citované americkou státní univerzitou Temple University byl tento lék při laboratorním zkoumání ve zkumavce proti viru způsobujícímu covid-19 účinný a zabraňoval virovým proteinům v přístupu do jádra hostitelské buňky.

Podle ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv Ireny Storové je ale většina studií k ivemerktinu neúplná. Lék také není v Česku dosud registrovaný.

„Ivermektin prokazuje v laboratorních podmínkách účinek na množení viru, k jeho dosažení je ale zapotřebí podat až stonásobek běžné dávky. Klinické studie s podáváním přípravku u covidu-19 vykazují protichůdné výsledky a jsou kritizovány pro malé počty pacientů a metodické chyby,“ uvedla skupina lékařů, zahrnující například náměstka ministra zdravotnictví Vladimíra Černého nebo předsedu Sdružení praktických lékařů Petra Šonku, ve svém stanovisku z 22. února.

Deník proti fake news.Zdroj: Deník„Nemohu si odpustit poznámku k ivermektinu. Lakmusovým papírkem je zájem jeho výrobce. Pokud má lék šanci pomáhat v jiné indikaci, byl by producent sám proti sobě, kdyby byl proti jeho použití, protože by tím přišel o zisk. Výrobce ivermektinu, americká MSD, ovšem nepovažuje jeho použití za vědecky preklinicky i klinicky podložené a upozorňuje, že chybí data o bezpečnosti,“ uvedl na svém facebookovém profilu 1. března také šéfredaktor Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt.

Ten dále zveřejnil celé stanovisko MSD k této problematice, v němž mimo jiné stojí: „Možný terapeutický účinek proti covid-19 není z předklinických studií vědecky doložen. Žádné smysluplné důkazy o klinické účinnosti u pacientů s onemocněním covid-19 neexistují… Nevěříme, že dostupné údaje podporují bezpečnost a účinnost ivermektinu nad rámec dávek a populací uvedených v předpisových informacích schválených regulačními orgány.“

Premiér Andrej Babiš ale v úterý 2. března na svém twitterovém účtu oznámil, že 10 tisíc balení tohoto léku pro 20 tisíc pacientů již dostala Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a že „doufá, že lék teď pomůže i dalším“.