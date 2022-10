Dlouhodobě mají zhasnuté výlohy i prodejny řetězce Coop. A ty se snaží hledat úspory i jinde. Velkým žroutem energií bývají i mrazáky. „Nakupujeme úspornější. Také investujeme do fotovoltaiky. Za poslední dobu jsme touto technologií osadili více než sto našich prodejen a jsme schopni si vyrobit až čtyřicet procent naší spotřeby,“ popsal mluvčí řetězce Lukáš Němčík.

Šetření takřka na všem je jedinou cestou i podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. „Firmy se snaží ušetřit na každém kroku. Některé vypínají na noc reklamy a světlo v provozovnách, jiné přesouvají část výroby na víkend, kdy je levnější energie. Jsou to opatření, která sice neublíží, ale také celou situaci nevyřeší,“ míní předseda představenstva asociace Josef Jaroš. „Už delší dobu voláme po zásahu vlády,“ dodal.

Vláda v minulém týdnu přišla s balíčkem opatření, která mají pomoci energetickou krizi zmírnit. Podle podnikatelské asociace však tato pomoc přišla pozdě a navíc vzbuzuje řadu otazníků. „Je to sice lepší než drátem do oka, ale čekali jsme, že když vláda přijde se zastropováním cen energií, tak tím pomůže všem. Ne, že to bude rozděleno na sektor, kde pro jedny bude zatropováno a pro druhé pak připraví jakýsi kompenzační balíček. Na druhou stranu se alespoň konečně něco děje,“ podotkl Jaroš.

Sám předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Josef Jaroš však cítí, že firmy a podnikatelé potřebují k zvládnutí situace, která je podle všeho horší než v době covidových restrikcí, nějaký výhled. „Vzhledem k tomu, že všechna opatření míří na rok 2022, zejména pak kompenzace, tak nikdo neví, co bude v roce 2023. Například, zda Evropská komise skutečně prodlouží dočasný krizový rámec do konce příštího roku a jestli na to zareaguje i naše vláda. Vidíme teď sice slabé blikání na konci tunelu, ale potřebujeme ten výhled. Ale nyní bohužel žádný neexistuje,“ upozornil Jaroš za asociaci.

Jak bylo zmíněno, pro řadu podnikatelů je současná energetická krize horší než ve dvou covidových letech spojených s mnoha omezeními. „ Opatření, která musely firmy za covidu přijímat, jim částečně vykompenzovala nějaké podpůrné programy, ale de facto okamžitě po skončení covidových opatření přišla válka na Ukrajině a energetická krize. Pro podniky vyčerpané covidem je to teď opravdu rána do vazu a některé se z toho již nevzpamatují,“ doplnil Jaroš.