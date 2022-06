„Pokud dojde k přenosu viru z člověka na zvíře a ten se rozšíří v populaci divokých zvířat, existuje riziko, že by se nemoc mohla stát v Evropě endemickou," píše se ve zprávě.

V Česku se objevil první případ opičích neštovic. Pacient se nakazil v Belgii

Odborníci nicméně zdůrazňují, že riziko pro obyvatelstvo zůstává nízké. Je však naléhavě nutné zajistit, aby se virem nenakazila zvířata, která by se mohla stát trvalým rezervoárem nákazy.

Přenos viru z člověka na zvířata je podle expertů možný. Odborníci se domnívají, že nejpravděpodobnějšími nositeli viru mohou být hlodavci, jako jsou krysy a veverky. Celý okruh zvířat, která jsou vhodná jako hostitelé opičích neštovic, však stále zůstává neznámý a mohl by zahrnovat i domácí mazlíčky.

„Potenciálně by to mohlo vést k tomu, že by se virus rozšířil z domácích druhů mezi volně žijící a z onemocnění by se stala endemická zoonóza. Pravděpodobnost takového přenosu je však velmi nízká,“ vysvětlili zdravotníci ve zprávě.

Oprávněná obava

Profesor David Robertson z Glasgowského centra pro výzkum virů řekl deníku Telegraph, že jde o „oprávněnou obavu“. V roce 2003 se ve Spojených státech objevilo ohnisko nákazy u savců dovezených jako domácí mazlíčci z Ghany. Hostitelem nákazy se staly dvě veverky pruhované, krysa obrovská a tři plši. „Zdá se, že je rozumné monitorovat všechna zvířata, s nimiž jsou nakažení lidé v kontaktu,“ dodal Robertson.

Opičí neštovice: Jaké jsou příznaky a léčba. Proč by lidé neměli panikařit

V úterý se v Česku potvrdil první případ nákazy opičími neštovicemi. Nakažený je pacient, který si virus přivezl z festivalu v Belgii. Opičí neštovice jsou vzácné virové onemocnění podobné lidským neštovicím, obvykle ale mají mírnější projevy. Poprvé byly zaznamenány v Demokratické republice Kongo v 70. letech minulého století, název dostaly podle opice makak.

Až do nedávna se v jiných částech světa nemoc vyskytovala jen zřídka. Nyní ji Světová zdravotnická organizace eviduje v 19 zemích, kde se onemocnění běžně nevyskytuje, například ve Španělsku, Dánsku, Slovinsku či Rakousku. Dosud bylo potvrzeno 131 takových případů.