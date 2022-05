Dnes meteorologové očekávají ojedinělé přeháňky a bouřky a zejména na Moravě a ve Slezsku vysoké odpolední teploty, dosahovat by tam mohly až 29 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 15 stupňů, na Šumavě a v Beskydech kolem 19 stupňů Celsia. Přes den bude foukat vítr místy s nárazy kolem 55 kilometrů v hodině, večer vítr zeslábne.

V pátek by mělo převládat oblačno, přechodně může být i zataženo. Hlavně v jižní části země se podle předpovědi objeví déšť a přeháňky nebo bouřky. Na severozápadě Čech zřejmě pršet nebude a bude tam převládat polojasné až jasné nebe. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia. Podobné teploty se udrží i o víkendu, srážky v sobotu a v neděli meteorologové neočekávají.

Sucho trápí i zemědělce na Litoměřicku. Problémem je nedostatek podzemní vody

Kvůli suchu hrozí nejen v severní polovině Čech, ale také na jižní a střední Moravě nebezpečí vzniku požárů. Největší riziko hrozí dnes, kdy má foukat silný vítr. Lidé v Praze, Středočeském, Plzeňském, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji by měli kvůli pokračujícímu období beze srážek počítat s rizikem vzniku požárů až do odvolání. Pro Vysočinu a Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj platí toto upozornění ČHMÚ od dnešního rána do půlnoci na pátek.

V pátek se v těchto oblastech očekávají místy srážky, které by riziko vzniku a šíření požárů měly snížit, dodali meteorologové.