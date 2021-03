Podcast Evropa pro Čechy: Vakcín začíná být v EU dost. Tak kde je problém?

Deset miliónů dávek vakcín leží v zemích Evropské unie ve skladech místo aby se jimi očkovalo. A to nás za týden česká schválení další vakcína, jednodávkové vakcíny Johnson and Johnson. Vypadá to tedy, že EU bude mít v březnu vakcín nad hlavu. Problémem ale bude očkování, které v mnoho zemích, včetně Česka, není dobře organizované.

