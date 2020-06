Práce uprostřed vln a luxusu. To je práce na zaoceánských lodích

Kateřina Přibíková pracuje na zaoceánských lodích. Na luxusních plavidlech společnosti Silversea projezdila Karibik a východní pobřeží USA a Kanady, soukromě jela kolem Jižní Ameriky z Valparaísa do Buenos Aires, z Los Angeles do New Orleans přes Panamský průplav, a projela Středozemní moře. Proto dobře ví, jak to na plavbě chodí, kolik vás bude stát, jestli máte dávat spropitné svému komorníkovi, a co dělat, kdybyste se chtěli stát zaměstnanci lodní společnosti…

Kateřina Přibíková. | Foto: archiv Kateřiny Přibíkové

„Pracuji na pozici International Guest Ambassador. Jednou z hlavních náplní mé práce je asistovat neanglicky mluvícím cestujícím, pro které zajišťujeme překlady a asistenci během plavby. Také doprovázím klienty na výletech a mám povinnost minimálně třikrát týdně večeřet s klienty – obvykle organizujeme jeden večer například pro španělsky mluvící hosty, další pro německy mluvící hosty a tak podobně," popisuje Kateřina Přibíková svou současnou pracovní pozici s tím, že pracovní den pro ni obvykle začíná v osm hodin ráno, a končí většinou hodinu až půl hodiny před půlnocí, s tří až čtyřhodinovou přestávkou přes poledne, takže práce na lodi není žádná dovolená. Navíc se pracuje sedm dní v týdnu bez přestávky. Ještě předtím, než se Kateřina nalodila, vystudovala obchodní akademii v Plzni a už během studia začala jezdit do Španělska jako delegát cestovní kanceláře, pracovala pro různé španělské touroperátory a poznala spoustu lodí a lodních společností. Bohužel díky krizi ve Španělsku přišla o práci, a tak se začala rozhlížet, kam dál. „Cestovat na lodích se mi vždy líbilo, a tak jsem si řekla, že bych to mohla zkusit," vzpomíná. Od doby, kdy se zaregistrovala na webu www.allcruisejobs.com, do chvíle, kdy získala práci u společnosti Silversea, musela absolvovat dva měsíce trvající přijímací řízení. Tato společnost má v současnosti osm lodí.

Autor: Filip Lukeš