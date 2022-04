Rodiče možná dostanou dva měsíce volna navíc. Na výchovu malých dětí

Sladit školní volno a vlastní dovolenou představuje pro mnohé rodiče těžko řešitelný rébus. Pomoci by měl lidovecký návrh, podle něhož by si zaměstnaní rodiče mohli vybrat dva měsíce volna do osmi let dítěte navíc. Každý z rodičů by tak získal asi týden volna ročně. Návrh by měl začít platit od srpna.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock