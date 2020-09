Zákaz klecových chovů sněmovna schválila těsným rozdílem, pro se vyjádřilo 53 ze 101 přítomných poslanců. Návrh podpořili především zástupci opozice s výjimkou většiny komunistů, pro se většinově vyslovila také vládní ČSSD.

Proti byl například ministr zemědělství Miroslav Toman, podle kterého by bylo vhodnější zákaz nejprve prosadit v Evropské unii. Rada EU se bude návrhem zabývat již na svém pondělním jednání.

Pozměňovací návrh k novele zákona na ochranu zvířat, který by vedl k úplnému zákazu klecových chovů slepic od roku 2027, představila skupina poslanců napříč politickým spektrem již loni v prosinci. Poslanci tak zareagovali na společenskou nevoli vůči klecovým chovům, která trvá od zveřejnění záběrů z českých farem v červnu 2018.

Utrpení slepic

„Utrpení slepic se stalo velkým tématem pro celou zemi. Veřejnost si nepřeje slepice zavírat do malých klecí, kde si nemohou ani protáhnout křídla. Supermarkety se již zavázaly, že přestanou prodávat vejce z tohoto typu chovu. Teď už skutečně zbývá přesvědčit jen politiky, aby vyslyšeli názor veřejnosti a podpořili návrh na úplný zákaz těchto chovů,“ mínil předseda spolku ochránců zvířat Obraz Marek Voršilka.

Zemědělský výbor sněmovny ovšem upozorňoval, že přijetím obdobného zákazu by Česko přišlo o konkurenční výhodu. „Jde o to, aby se nám nesmáli Poláci nebo Litevci, protože tím pádem by se naše vejce z neklecových chovů stala proti jejich klecovým cenově nekonkurenceschopná,“ řekl Deníku již dříve místopředseda zemědělského výboru Pavel Kováčik (KSČM).