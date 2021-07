„Volá mi v noci, ráno, o víkendech. Nikdy neodpočívá, neumí vypnout. Vymínila jsem si jedinou věc, a tou je prvních čtrnáct dní v červenci, kdy jsem se svou dcerou na prázdninách. To je pro mě svaté a byla to moje podmínka při nástupu, když mě pan premiér přemlouval, abych s ním spolupracovala,“ popsala svůj pracovní režim.

V její profesní náplni je i péče o vládní budovy a také zahradu Strakovy akademie, sídla kabinetu. Právě ta nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí. „Byl to můj sen, jímž jsem byla až posedlá. Vždycky jsem se podívala z okna pracovny na tu naši zahradu a prolétlo mi hlavou, že takový prostor nemůže reprezentovat Českou republiku při přijetí státníků, jako jsou Emmanuel Macron nebo Angela Merkelová. Je tam antuka, beton, štěrk, zničené keře, zanedbaná zeleň, zkrátka ostuda. S panem premiérem jsem projela už dost zemí a viděla jsem, jak zahrady u parlamentů a sídel vlád vypadají,“ zdůvodňuje stavební a zahradnické zásahy.

Tünde Bartha, která dříve pracovala jako tajemnice Zdeňka Bakaly, líčí, jak se stala spolupracovnicí Andreje Babiše a co s ním zažila. Nejvíc jí dala zabrat návštěva francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který nečekaně v Praze přespal a jehož vzali na oběd do restaurace Kuchyň. Ještě větší nervy měla při přípravě cesty do Bílého domu, na niž dostala pouhé tři týdny. Deníku prozradila, že během rozhovoru s českým premiérem se americký prezident Donald Trump zajímal hlavně o krásu žen.

Kým byl Trump nejvíc okouzlen? A jaký je Andrej Babiš šéf, politik a člověk? S kterými státníky se přátelí?

