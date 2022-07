Výše slevy pro elektřinu se má odvíjet podle distribuční sazby v daném odběrném místě, pro plyn podle jeho odebíraného množství. Konkrétní výši ale určí až zmíněné nařízení vlády.

Kupříkladu u domácnosti, která využívá pouze elektrickou energii, ministerstvo zatím odhadlo očekávanou roční slevu 13 470 korun. Tam, kde se svítí elektřinou a topí plynem, MPO zmiňuje možnou celkovou slevu 12 662 korun. To ovšem i při dosavadních cenách odpovídá pouze velmi malé části běžné spotřeby české domácnosti.

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy totiž vytápění a ohřev vody běžného rodinného domku plynem s platbou na napájení elektrických spotřebičů vyjde asi na 95 tisíc korun ročně. Kde se topí elektrickým přímotopem, jsou náklady ještě zhruba o 20 tisíc korun vyšší. „Tyto náklady navíc v nadcházející topné sezoně dále vzrostou,“ obává se Kovanda.

Spíše malá pomoc

Jen malou pomoc pro domácnosti bude úsporný tarif podle dosud zveřejněných informací znamenat také podle analytika srovnávače Ušetřeno.cz Arsena Lazareviče. „Jedná se o symbolickou pomoc, zvláště u domácností, které vytápějí elektřinou nebo především plynem,“ uvedl Lazerevič. Podle něj mohou běžní odběratelé připlatit i více než 50 tisíc korun ročně proti tomu, na co byli u plynu zvyklí dosud. „Situace se horší a úsporný tarif nebude stačit, aby ochránil stovky tisíc domácností před ponořením do energetické chudoby,“ konstatoval.

Analytik společnosti ENA Jiří Gavor je přesvědčen, že nelze říct, jaká by měla být ideální vládní podpora, aby ji skutečně významně pocítilo co nejvíce domácností. Kupříkladu stanovením procentní sazby bez ohledu na výši spotřeby. „Tím by vláda popřela základní myšlenku, že by to měl být motivační nástroj k úsporám energií. V tom případě by naopak platilo ‚čím víc spotřebuješ, tím víc dostaneš‘, a tomu se chce vláda vyhnout,“ uvedl.

Ideální dělicí čáru, od které už podporu stát nemá dávat, nelze vymyslet ani podle ředitele strategie EGÚ Brno Michala Macenauera. „Vnímání míry pomoci bude silně závislé na ekonomické síle domácnosti,“ uvedl Macenauer. Zejména však podle něj jde o to, jakou pomoc si stát může dovolit. Aby lidé skutečně pocítili pomoc, měla by podle něj být v řádu stovek miliard korun. Vláda ovšem zatím hovoří nanejvýš o 66 miliardách korun, které lidem pošle.

Vzhledem k nepříznivým vyhlídkám ohledně plynu je podle Lazareviče vhodné přejít na jiný způsob vytápění tam, kde je to jen možné. „Sám vytápím plynem a vím, že si hodně připlatím. Musím se smířit s tím, že budu muset investovat úspory do jiných zdrojů vytápění,“ podotkl analytik, jenž proto uvažuje o instalaci tepelného čerpadla a fotovoltaiky.

Nejdůležitější otázky a odpovědi ke státnímu tarifu

Koho se sleva týká?

Všech domácností využívajících plyn či elektřinu. Kde využívají oba tyto zdroje, získají příspěvek dvakrát.

Jak se bude sleva poskytovat?

Obchodníkovi s energiemi ji přímo z ročního vyúčtování zaplatí stát. Domácnosti ji tedy nedostanou v hotovosti, jen budou o tuto částku platit méně ve faktuře.

Bude se o slevu muset žádat?

Ne, nikdo nebude muset o nic žádat ani nikam chodit. Stát slevu přes Operátora trhu s elektřinou (OTE) a přes obchodníky na odběratele převede automaticky. Lidé ji rovnou uvidí na svém účtu za energie.

Jaká bude výše slevy?

U elektřiny se bude odvíjet podle distribuční sazby v daném odběrném místě, a pro plyn podle odebíraného množství. Konkrétní výši určí vláda ve svém nařízení.

Kdo naopak slevu nedostane?

Tarif se nebude vztahovat na firmy, dobíjení elektromobilů a na chaty a chalupy, využívající takzvaný víkendový tarif.

Zdroj: ministerstvo průmyslu a obchodu