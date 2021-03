Kabinet premiéra Andreje Babiše schválil možnost pracovní povinnosti pro další zdravotníky. Nařídit ji budou moci hejtmani. Chystá také plošné testování státních zaměstnanců. Předseda vlády rovněž popřel informaci, že by Česko odmítlo vakcínu AstraZeneca od Spojených arabských emirátů. Podle Babiše šlo o produkt z černého trhu.

Znojemští lékaři i personál v nemocnici bojují s covidem přímo, ale i s utajeným. Pacienti jim nehlásí kontakt s pozitivními lidmi. | Foto: Nemocnice Znojmo

Premiér Andrej Babiš na úvod středeční tiskové konference popřel, že by Česko odmítlo vakcínu AstraZeneca od Spojených arabských emirátů. „Máme smlouvu s AstraZenecou ve které jsme se zavázali, že nebudeme nakupovat vakcíny mimo tuto smlouvu,“ řekl. „Tenhle černý trh existuje, my jsme ho nahlásili do Evropy a vyšetřuje ho OLAF.“