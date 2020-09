Vláda nedávno rozhodla, že třem milionům seniorů pošle v obálkách 15 milionů roušek a tři miliony respirátorů. Pracovníci České pošty roušky vybalili z originálního balení a po pěti kusech je spolu s jedním respirátorem vložili do obálky. Jenže to podle Zdravotnického deníku nejspíše dělat neměli.

„Rouška je zdravotnický prostředek a zákon říká, že pokud nemá originální obal a chybí k ní návod, je nepoužitelná a měla by být zlikvidována,“ uvedl web Zdravotnický deník s odkazem na expertizu odborníka na právo ve zdravotnictví. Česká pošta se ale brání, že vše je v souladu se zákonem.

Na vše se přišlo díky twitterovému účtu České pošty. Ten přinesl záběry, jak její pracovníci vybalí roušky z originálního obalu a každých pět kusů vloží do obálky a přidají k nim jeden respirátor. „Dnes a zítra obálkujeme roušky a respirátory. Největší třídírny jedou nonstop. Největší nápor je tradičně v pražských Malešicích, kde se kompletuje třetina všech ochranných pomůcek. Po tři miliony lidí 60+ bude připraveno 15M roušek a 3M respirátorů,“ tweetuje nadšeně Česká pošta.

Dnes a zítra obálkujeme roušky a respirátory. Největší třídírny jedou nonstop. Největší nápor je tradičně v pražských Malešicích, kde se kompletuje třetina všech ochranných pomůcek. Po tři miliony lidí 60+ bude připraveno 15M roušek a 3M respirátorů. pic.twitter.com/07S28VeLS7 — Česká pošta, s.p. (@Ceska_posta_sp) September 12, 2020

Nadšení však rozhodně nesdíleli překvapení lidé na sociálních sítích. Jejich reakce byly vesměs nesouhlasné. „Vážně vyjímáte z originálního balení a vkládáte po pěti kusech do papírové obálky? Takže vlastně již znehodnocené ústenky? Navíc bez označení, které každý prodejce či distributor musí mít,“ napsal například diskutující George.

„Podle našeho názoru distribuce probíhá v souladu s hygienickými normami,“ řekl Deníku mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Pošta totiž ústenky a respirátory považuje za osobní ochranné pomůcky. „Pravidla BOZP jasně říkají, co je ochranná pomůcka, která má zabránit šíření virů, baktérií a podobně. To je přesně to, co nyní distribuujeme,“ konstatoval mluvčí.

„Distribuce samotná vychází z usnesení vlády a způsob, jakým by to mělo být distribuováno, tam není uveden. Takže jsme to udělali, jak nejlépe jsme mohli,“ prohlásil Vitík. Připustil přitom, že v zásilkách pro důchodce nejsou žádné příbalové letáky. „Ostatně jsme je ani nedostali. My jsme opravdu pouze těmi pošťáky, kteří to roznášejí,“ podotkl.

Již v pondělí se na poštu vydali inspektoři Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) zkontrolovat situaci přímo na místě. K čemu dospěli, zatím úřad neuvedl. „Vzhledem k tomu, že v dané věci probíhá šetření, nelze v tuto chvíli sdělovat podrobnosti ani předjímat jakýkoliv další vývoj,“ řekla Deníku mluvčí SÚKL Barbora Peterová.

Mluvčí lékového ústavu pouze v obecné rovině konstatovala, že by se podle zákona mělo se zdravotnickými prostředky zacházet tak, aby před dodáním uživateli nebylo porušeno originální balení. „Je však nezbytné říci, že se v uvedeném případě nejedná o sterilní výrobky,“ dodala Peterová.

Mnozí důchodci přitom o nechtěný „dárek“ od ministrů vůbec nemají zájem. Na sociálních sítích se již dokonce množí fotografie, na nichž nespokojení seniořineotevřené obálky s rouškami a respirátory vracejí zpět. Někteří je přitom adresují přímo na Úřad vlády premiérovi Andreji Babišovi (ANO) s prosbou, ať je raději potřebným lidem rozdá osobně. Politik s tím již má velké zkušenosti, kdysi takto při kampaních svého hnutí kolemjdoucím na ulicích rozdával koblihy.