Přestože Afghánci žijící v rodné zemi nyní ze sociálních sítí spíše odcházejí, ti, kteří jsou v zahraničí, je začali využívat na „boj“ proti Tálibánu. Populární je třeba kampaň nazvaná #DoNotTouchMyClothes (v překladu Nesahej mi na mé oblečení). „Afghánky po celém světě na internetu pod tímto hashtagem sdílejí fotografie, na nichž jsou oděny do tradičních barevných šatů. Protestují tak proti novým přísným pravidlům oblékání pro afghánské studentky,“ připomíná list The Guardian.

Kromě samotných účtů a postů na sociálních sítích může být problematická ochrana osobních údajů, které jsou často k dispozici v digitální podobě. „V takové situaci je mnohem obtížnější skrýt se či utajit svoji identitu. Data navíc mohou být zneužita třeba k odhalení kontaktů,“ řekl již dříve pro Reuters Welton Chang ze společnosti Human Rights First.

V uplynulých letech v Afghánistánu raketově narostl počet uživatelů internetu a sociálních sítí. Podle dat z roku 2019 třeba aplikaci Facebook Messenger využívaly tři miliony Afghánců, mobilní telefony s přístupem k internetu vlastnila drtivá většina obyvatel země. Obavy, že tato situace může být zneužita, nastaly proto bezprostředně poté, co moc převzal Tálibán.

Fida (jde o pseudonym, pozn. red.) z Kábulu patřil mezi ty, jež měli i miliony sledovatelů. Na sociální síti Tálibán kritizoval velmi často. Nyní se bojí o svůj život. „Mým příbuzným bylo řečeno, že lidi nezapomínají, navzdory všeobecné amnestii. Moje jméno se mělo objevit na seznamu těch, kteří si zaslouží střelit do hlavy, kdekoliv budou nalezeni,“ vyjádřil se Afghánec pro BBC. Ze země chce co nejdříve odejít.

Na sociálních sítích je sledovaly miliony lidí. Jejich názory byly považovány za vlivné a podílely se na utváření veřejného mínění. Teď se bojí o holé životy a se zahraničními médii mluví jen s příslibem anonymity. Dva afghánští influenceři, stejně jako tisíce dalších uživatelů ze země, své účty na sociálních sítích smazali prakticky okamžitě poté, co moc v zemi převzalo radikální hnutí Tálibán. Přesto se necítí v bezpečí. Pro BBC nyní uvedli, že kvůli své bývalé aktivitě mají neustále strach o život.

