A takovým uvolnění může být podle něho i částečné propuštění politických vězňů, k němuž by mohlo dojít právě v pátek 17. září, tedy v souvislosti s nově přijatým svátkem Národní jednoty.

Nezávislému rusko-běloruské médiu Mediazona se podařilo získat dopis, který Vakrasjenskij rozesílá politickým vězňům. „Chápeme obavy, které prožíváte. Příbuzní a přátelé na vás čekají doma. I vy se můžete se vrátit do svobodného života, domů k rodině, kde jste tak potřební z důvodu nebývalému ekonomickému tlaku na naši zemi,“ píše se v něm.

„Denně mi píše pět až sedm lidí, aby vyjádřili svou touhu po pokání a odpuštění. Myslím, že brzy budeme hovořit o dvou stovkách odsouzených, kteří si dříve nebyli ochotní přiznat vinu a nyní se chtějí vrátit do rodinného života,“ dodal pro německý magazín, aniž by zmínil jakákoliv jména žadatelů. Vakrasjenskij ve vyjádření pro Deutsche Welle ujistil, že běloruské úřady „jsou připraveny zahájit dialog“. Rovněž otevřeně přiznal, že hodlá všechny, kteří se rozhodnou požádat o milost, písemně zavázat, aby opustili „nezodpovědnou politiku“.

Před pár týdny, během Lukašenkovy tiskové konference (trvala přes sedm hodin – poz. red.), Vakrasjenskij okázale předal vládci země seznam asi stovky politických vězňů, kteří souhlasili s přijetím podmínek uložených úřady. Byli mezi nimi podle zdrojů polského deníku obžalovaní v tzv. kauze Belgazmprombank. Jedná se o bývalé kolegy Babaryky, kteří kývli na spolupráci při dalším vyšetřování. Bývalý prezidentský kandidát Babaryka byl již v červenci odsouzen na 14 let vězení za údajně „rozsáhlé praní peněz a daňové trestné činy.“

Alespoň takové rady dává rodinám politických vězňů bývalý podnikatel a rovněž vězeň Jurij Vaskrasjenskij. Tem by v roce 2020 mezi organizátory, kteří sbírali podpisy pod kandidaturou Viktara Babaryky, který byl v té době považován za nejvážnějšího konkurenta Lukašenka na post prezidenta. V prvních dnech protestů, které vypukly v polovině srpna 2020 po vyhlášení zmanipulovaných výsledků prezidentských voleb, byl zadržen běloruskou policií. Strávil dva měsíce ve vazbě KGB. Tam se setkal s Lukašenkem. Když byl propuštěn, stal se „prezidentovou pravou rukou pro vězně“, jak jeho roli opakovaně charakterizoval sám Lukašenko.

Podmínkou pro získání milosti, píše Wyborcza, je nejen přiznání viny, ale také zaslání oficiálního dopisu Alexandru Lukašenkovi. V něm by se člověk měl pokořit před „Ochráncem národa, garantem ústavy a hluboce respektovaný prezidentem,“ popsal deník.

Ta otázka krouží nad Běloruskem. Bude amnestie? Propustí Alexander Lukašenko politické vězně? Třeba kvůli oslavě nového státního svátku Národní jednoty? Možná ano, ale má to háček. Režim vytváří dojem, že pouze ten, kdo se přizná a požádá o milost, má šanci být propuštěn.

