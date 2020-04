Ve srovnání s některými státy západní Evropy vypadají koronavirové statistiky v Česku dobře. V počtu úmrtí a nakažených v porovnání se státy Visegrádu je na tom naše země podstatně hůř.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Každý, kdo v příštích dnech přijede z Česka na Slovensko, bude muset jít na dva týdny do karantény do některým z vyčleněných ubytovacích zařízení, které pro tyto účely určila slovenská vláda. To se týká i více než stovky tisíc Slováků, kteří pracují a studují v České republice.