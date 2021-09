Evropská unie není přílivu Afghánců otevřena a rozhodně nechce připustit opakování velké uprchlické krize z let 2015 a 2016. Proto chce poslat finance státům v okolí Afghánistánu, aby se o uprchlíky postaraly a aby tam mohla Afghánce z Evropy vracet. Česko další Afghánce nad počet asi dvou stovek, které z Afghánistánu evakuovalo spolu s českými vojáky, přijímat nechce.

V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” se šéfredaktorkou Euractivu Anetou Zachovou a evropským editorem Deníku Lubošem Palatou se zaměříme na téma Afghánistánu a přílivu Afghánců do Evropy, který nyní po odchodu západních vojsk ze země zřejmě zesílí.

