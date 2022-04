? A Ukrainian musician at the Lviv railway station played on the piano the musical piece “Time” from the movie Inception to the sounds of air raid alarm



Pianist from Lviv — @alexpian_official#StandWithUkraine pic.twitter.com/P1xBLiAiHj — Michael de Groot ?? (@stayingaliveuk) March 26, 2022

Dojemné video se vzápětí stalo hitem internetu. Záznam se nakonec dostal i k samotnému autorovi skladby, Hansi Zimmerovi. Ukázala mu ho jeho dcera, která na něj narazila na sociálních sítích.

„Alexi, jsem v naprostém úžasu z tvého podání skladby Time (čas, pozn. red.) v těchto časech krize. Tvoje hudba pozvedá ducha ukrajinského lidu. Jsme na vaší straně," řekl německý umělec ve video vzkazu, v němž má přes ramena přehozenou šálu v ukrajinských barvách.

Zimmer také Alexovi poslal video svého koncertu v londýnské O2 Aréně, kde hru mladého pianisty ve Lvově pustil svému obecenstvu. „Jsem velmi vděčný za podporu Ukrajiny v této hrozné válce, kterou Rusko rozpoutalo proti našemu lidu. Hans Zimmer ukázal toto video na svém koncertě před 15 tisíci lidmi. Jsem velmi vděčný rodině Zimmerových za to, že přitáhla pozornost k válce v mé zemi. Jsem rád, že mohu velkou měrou přispět k tomu, aby co nejvíce lidí poznalo pravdu a protestovalo proti agresivnímu a zločinnému Rusku," uvedl Alex na svém Instagramu.

Rozloučení s klavírem

Alexův statečný počin přitom není jediným, který se z Ukrajiny díky internetu rozšířil do celého světa. Milovníky hudby a ty, kteří s obavami sledují dění v zemi, dojala také ukrajinská hudebnice Iryna Manyukina, která si v troskách svého domu zřejmě naposledy zahrála na své křídlo.

Zdroj: Youtube

Na videu, které podle Radio Free Europe natočila její dcera, je vidět jejich zničený domov ve městě Bila Cerkva, asi 80 kilometrů od Kyjeva. Dům byl údajně začátkem března těžce poškozen ruským ostřelováním. Střela zasáhla místo jen pár metrů od budovy, nikdo z rodiny naštěstí nebyl zraněn. Hudebnice si pro rozloučení s milovaným nástrojem zvolila Chopinovu skladbu.

Rodina už poškozený dům opustila a evakuovala se.

Houslová harmonie

A zahanbit se nenechávají ani houslisté z celého světa. Celkem 94 hudebníků z 29 zemí se připojilo k devíti ukrajinským houslistům a společně online zahráli skladbu na podporu Ukrajiny. „Spřátelila jsem se s některými mladými houslisty na Ukrajině přes Instagram a zjistila jsem, že ač je řada z nich schovaná v krytu, mají u sebe své nástroje. Požádala jsem proto kolegy z celého světa, aby je v harmonii doprovázeli," vysvětlila britská houslistka Kerenza Peacock.

Zdroj: Youtube

Společně zahráli ukrajinskou lidovou píseň Verbovaja dosčečka. „Kyjevský houslista Ilja Bondarenko, který se v tu dobu nacházel v podzemním krytu, musel natáčet mezi explozemi, protože se přes ně neslyšel hrát. Ještě nikdy se nesešli houslisté z tolika zemí. Chtělo se zapojit ještě více ukrajinských kolegů, někteří z nich však mají nyní v rukou zbraně místo houslí," dodala hudebnice.

Na dalším videu, které začátkem března začalo kolovat na Twitteru, je mladá dívka, jež v kyjevském metru lidi ukrývající se před bombardováním uklidňuje hrou na housle. Hraje ukrajinskou skladbu A Moonlight Night.

Obyvatele Lvova se v těchto dnech snaží potěšit také místní pouliční umělec, který původně pochází z Buči na západ od Kyjeva.

euronews: RT @nocomment: A street musician from Bucha, west of Kyiv, performs violin for the pleasure of people in Lviv, on Wednesday.



On the surface, everything seems normal. In the meantime, war is raging elsewhere in the country.#UkraineRussiapic.twitter.com/YilaKqI9W9— Radio Télé 6 Univers (@tele6cayes) March 31, 2022

Hudba zní také v sídlech ukrajinské armády. Na následujících záběrech, které zveřejnila televize Nexta, hraje voják svým kolegům pro zlepšení morálky ukrajinskou hymnu.



Ukrainian military plays the anthem on the violin in front of his colleagues



Even in the most difficult days, the morale of the #Ukrainian army cannot be broken?? pic.twitter.com/BbuLkoM4tG— NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022

Etuda proti válce

Slova útěchy pro válkou zmítanou zemi posílají i dětští umělci. Devítiletý pianista z Řecka dokonce Ukrajině složil vlastní skladbu. Nazval ji Etuda proti válce. „Už nemůžu vidět lidi trpět. Děti mají právo na mír. Prosím, zastavte válku," vzkázal Stelios Kerasidis, který je celosvětově považován za jeden z největších mladých hudebních talentů.