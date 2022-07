Z dílny streamovací služby Netflix loni vzešel snímek Vykopávky (The Dig). Filmové hvězdy Ralph Fiennes a Carey Mulliganová v hlavních rolích představily příběh objevení pohřebního místa v Sutton Hoo v anglickém hrabství Suffolk. Na archeologickém nalezišti odkrytém v roce 1939 se našla dvě anglosaská pohřebiště ze 6. a 7. století našeho letopočtu. Archeologové objevili množství anglosaských artefaktů, mezi nimi třeba zdobenou helmu. Tím nejdůležitějším a zároveň nejzáhadnějším nálezem ovšem byl takzvaný pohřeb v lodi. A právě tato loď by se už za pár měsíců mohla opět objevit na anglických řekách.

Odkrytí pohřebišť v Sutton Hoo bylo přelomové. Poskytlo totiž jedinečný náhled do anglického raného středověku, což je období dodnes ne zcela prozkoumané - a informace o něm zatím, více než cokoliv jiného, poskytují pouze mýty a legendy. „Když archeoložka Peggy Piggottová 21. července 1939 odkryla na nalezišti dva drobné zlaté předměty, na minulost bylo vrženo alespoň o trochu více světla. Uvnitř zkoumané anglosaské mohyly archeologové v předvečer druhé světové války objevili starodávné poklady, všechny neuvěřitelně pečlivě vypracované, se složitým designem, což se vymykalo očekáváním o raných anglosaských královstvích,“ připomíná CNN.

Jednotlivé úlomky nalezených artefaktů vědci postupně složili a navrátili jim původní podobu. Zbraně i masky ukázaly, jak vypadala kultura lidí žijících v sedmém století. Ovšem ten vůbec nejvýznamnější nález v Sutton Hoo už tak hmotný nebyl. Měl podobu pouhých několika nýtů a především otisku v hlíně uvnitř mohyly. Archeologové totiž na nalezišti objevili takzvaný pohřeb v lodi. Tedy zbytky vraku 27 metrů dlouhé lodě, která sloužila pro uchování ostatků. „Loď sloužila jako "rakev" pro anglosaského válečníka,“ vysvětluje CNN.

Plavidlo okamžitě získalo přezdívku loď duchů - protože zároveň bylo i nebylo. Jeho otisk v hlíně byl dokonalý, a poskytoval tak velmi dobrou představu o tom, jak loď vypadala. Zároveň z ní ale hmotného archeologové - kromě tedy otisku a pár nýtů - neměli nic. „Dřevo za staletí v kyselé půdě shnilo, a v písku se rýsovalo cosi, co připomínalo obrys plavidla,“ píše BBC.

Plavidlo plné záhad

Vědcům se brzy povedlo zjistit, že v plavidle byl pohřben významný anglosaský válečník, přičemž na jeho vysoké postavení ukazovala bohatá hrobová výbava. Tím ovšem loď s vydáváním svých tajemství skončila. Dodnes se totiž neví například to, kdo přesně v ní byl pohřben. Podle některých archeologů bylo plavidlo hrobem anglosaského krále Raedwalda z dynastie Wuffingů, který vládl ve východní Anglii a zemřel někdy kolem roku 627, stejně tak ale mohl být v lodi pohřben jeho příbuzný, třeba syn Eorpwald.

Vědce fascinovalo i to, jak byla loď umístěna do mohyly. „Musela být přitažena 800 metrů od řeky Deben, aby byla uložena dovnitř,“ píše CNN.

Po vysvětlení záhad archeologové dosud pátrají, a návštěvníky naleziště Sutton Hoo v současnosti u vstupu vítá socha připomínající kostru lodi. Už za pár měsíců by ale lidé mohli vidět dokonalou repliku tohoto plavidla takříkajíc v akci. Skupina nadšenců a charitativní organizace totiž aktuálně staví přesnou repliku lodi duchů. Hotová má být v roce 2024. A jak bylo nyní nově zveřejněno, po dokončení má být funkční a tedy plavit se po anglických řekách.

VIZUALIZACE STAVBY A PŘÍŠTÍCH CEST PLAVIDLA:

Vzkříšení tajemné lodi

Dobrovolníci, kteří loď už několik let staví, nemají jednoduchou práci. Jako podklad jim totiž slouží pouze fotografie. „Otisk lodi v hlíně zachytili v roce 1939 fotografové na snímcích, pak byl ale s vypuknutím druhé světové války znovu zakryt. Přivést loď zpět k životu se nyní snaží Martin Carver, emeritní profesor archeologie na University of York, a charitativní organizace The Sutton Hoo Ship's Company,“ uvádí CNN.

V minulosti se odehrálo už několik pokusů o vytvoření přesné repliky, žádný ale nebyl úspěšný. „Největší pokrok se podařil pouze u jednoho projektu, při kterém vznikla velikostně menší replika, známá nyní pod názvem Sae Wylfing,“ zmiňuje web organizace The Sutton Hoo Ship's Company.

Aktuální stavbu přesné repliky zbrzdila koronavirová pandemie, jak loni informovala BBC, první dva hotové díly lodě byly propojeny až právě v loňském roce. Problémem jsou také peníze. Tým kolem lodi potřebuje na její dokončení vybrat 1,5 milionu liber (43 milionů korun), přičemž cena zahrnuje i stavbu místa, kde by mohla být později loď trvale ukotvena. „Na stavbě plavidla se nyní podílí sedmdesát dobrovolníků, přičemž nejstarší nedávno oslavil devadesáté narozeniny,“ zmiňuje CNN.

Cílem nadšenců je postavit loď tak, aby co nejvíce odpovídala originálu, tedy za využití anglosaských technik. „Používají dubové dřevo z východní anglie, a trámy tvarují pomocí seker,“ nastiňuje CNN. Moderní stroje si na pomoc neberou.

Přes veškeré komplikace je nyní jako termín dokončení lodi stanoven rok 2024. „Tehdy by mohla být loď spuštěna na vodu. Řídit ji bude tým čtyřiceti veslařů, který se ještě bude muset naučit, jak zacházet s 16,4 metru dlouhými dřevěnými pádly,“ poznamenává CNN.

Replika lodi po dokončení velmi pravděpodobně zažije to, co originál plavidla nemohl. Podle profesora Carvera totiž neexistují spolehlivé důkazy, že před využitím k pohřbu anglosaští předkové loď skutečně používali na vodě, kam se má replika vydat. Tři plavby po anglických řekách má podniknout mezi lety 2024 až 2029. „Chceme, aby se řeky staly centrem pozornosti. Loď popluje kolem mnoha velkých sídel raného středověku, které archeologové objevili teprve v posledních desetiletích,“ uvedl profesor Carver.

Od roku 2030 pak má být dokonalá replika lodě duchů trvale ukotvena, pravděpodobně v blízkosti současného návštěvnického centra vykopávek Sutton Hoo.