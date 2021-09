Nejméně 22 mrtvých si vyžádaly v amerických státech od New Yorku po Maryland bleskové záplavy, rekordní srážky a silný vítr, pozůstatky hurikánu Ida, který v neděli pustošil Louisianu. Devět obětí hlásí New York, kde bouře způsobila přívalové deště, vyplavila metro a donutila úřady k vyhlášení nouzového stavu a zákazu cestování. Oblast kromě záplav zasáhla i tornáda. Přes 220 tisíc lidí je bez proudu. Americký prezident Joe Biden slíbil regionům postiženým přírodními pohromami veškerou pomoc.

Pozůstatky hurikánu Ida přinesly do New Yorku vydatné deště | Foto: ČTK

Starosta New Yorku Bill de Blasio dnes oznámil, že v největším americkém městě zahynulo devět lidí, z nichž mnoho velká voda zastihla v suterénních bytech. Dva lidé, matka se synem, zahynuli, když se do jejich sklepního bytu nahrnula voda poté, co se částečně zřítila zeď domu. Podle AP jsou mezi oběťmi v New Yorku také 48letá žena a 66letý muž, kteří zemřeli v různých domech a 43letá žena s 22letým mužem, kteří byli nalezeni v jednom domě.