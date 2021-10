Rozbahnění všech přístupových cest spolu s tvrdým odporem sovětských jednotek způsobilo, že ještě koncem října se německá skupina armád Střed nedostala blíže než na 90 kilometrů od Moskvy. Hitler tvrdě pykal za své letní rozhodnutí postup na Moskvu přerušit. Plán na její dobytí do 7. listopadu 1941 se vzdálil v nedohlednu. Německá vojska do moskevských ulic nikdy nevstoupila.

"Kdo si neuvědomí, jak důležité bylo v problému Ruska bahno, nedokáže pochopit, co se po čtyři roky na východní frontě dělo. Ruské bahno nepředstavuje jen bohatství, jímž se step obrozuje, ale i její obranný prvek. Je to dokonce účinější obrana než sníh a mráz. Nad mrazem lze zvítězit, kupředu se dá postupovat i při čtyřiceti stupních pod nulou. Ruské bahno je ale nepřemožitelné. Nic se přes něj nedostane, člověk ani technika a materiál. Bahno se strašlivě lepí, protože půda je mastná. Celá země je prostoupena mazutem. Voda se neprosákne a zůstává stát. Hlína se lepí na nohy lidí i zvířat," napsal v knize "Tažení v Rusku 1941 - 1945: s SS divizí Wallonie na východní frontě" spisovatel Léon Degrelle.

Ve středu 8. října 1941 začalo hustě pršet. Nezpevněné ruské cesty se změnily v neprostupnou, hlubokou blátivou bažinu, které se v Rusku přezdívá "podzimní rasputica". Německé vozy i veškerá těžká technika se začaly bořit v hlubokém bahně. Jejich postup to zcela zásadně zbrzdilo.

Brzy na to byl Sorge odhalen, zatčen a v roce 1944 popraven (Stalin se ho přes opakované japonské výzvy k možné výměně nepokusil zachránit), ale jeho informace změnila druhou světovou válku. Umožnila totiž Žukovovi přesunout k Moskvě čerstvé sibiřské jednotky z Dálného východu, a konsolidovat tak rozvrácenou obranu.

Teď se však Němci blížili k Moskvě. Sovětské velení potřebovalo nezbytně vědět, jestli se k invazi do Sovětského svazu chystá také Japonsko. Sorge dostal za úkol tuto věc prověřit a jeho odpověď, odvysílaná v polovině září 1941 do Moskvy, zněla: "Ne." Zjistil totiž, že Japonci se ve skutečnosti rozhodli provést úder na jih směrem k ropnému a kaučukovému bohatství Malajsie a Východní Indie, což ve skutečnosti znamenalo válku se Spojenými státy americkými.

V té době pomohl Sovětskému svazu zásadním způsobem jeden mimořádný muž. Jmenoval se Richard Sorge, byl to původně německý komunista a od roku 1930 pracoval pod krycím jménem Ramsay pro sovětskou tajnou službu GRU, které obstarával informace z Dálného východu.

Koněvovi hrozila poprava, ale Žukov ho odmítl zatknout a místo toho jej přijal do svého štábu. Neúspěšný sovětský maršál tak unikl osudu předchozího velitele Západního frontu Dmitrije Pavlova, který byl 22. července 1941 zastřelen.

Masakr Západního frontu u Vjazmy stál málem hlavu jeho velitele, maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. Sovětský vůdce Josif Vissarionovič Stalin ho ještě v prvním říjnovém týdnu zbavil velení a nechal ho nahradit Georgijem Konstantinovičem Žukovem, jenž do té doby velel obraně Leningradu.

Orjol padl a k průlomu došlo také u měst Vjazma a Brjansk. Byla to kritická chvíle. Západně od Vjazmy obklíčila německá skupina armád Střed hned čtyři armády sovětského Západního frontu, skládající se z třiceti sedmi střeleckých divizí, devíti tankových brigád a jedenatřiceti dělostřeleckých pluků.

Bohužel, v době, kdy ruští parašutisté začali seskakovat, bylo již orljovské letiště obsazené nepřítelem. Německé síly výrazně převyšovaly počet obránců a několik hodin po zahájení útoku vnikly do středu města.

Jedním z prvních měst, která se postavila tankovým divizím generála Heinze Guderiana začátkem října 1941 do cesty, byl Orjol. Německé jednotky prolomily jeho obranu právě před 80 lety, v pátek 3. října 1941.

Operace Tajfun - toto jméno si získal plán německé válečné ofenzívy, jejímž cílem bylo dobýt do výročního dne Velké říjnové socialistické revoluce, tedy do 7. listopadu 1941, hlavní město Sovětského svazu. Nástup na Moskvu zahájila německá skupina armád Střed záhy po pádu Kyjeva, v úterý 30. září 1941.

