"Chápejte mě správně, žádná armáda na světě nedělá víc než armáda Spojených států pro to, aby zabránila obětem mezi civilisty, a nikdo si nepřeje, aby byli připraveni o život nevinní," zdůraznil Kirby.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.