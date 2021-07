Odcizili se a prý spolu mluví jen o tom nejnutnějším případě. V posledních měsících zahraniční média spekulují o vzájemných vztazích britských princů Williama a Harryho. Ať už je pravda jakákoliv, v první červencový den se oba bratři ukáží opět bok po boku. Tak, jak je veřejnost vídala celá léta. I po nedávných rozkolech je opět spojí osoba, kterou milovali nade vše na světě. Jejich matka, princezna Diana. V zahradách Kensingtonského paláce princové společně odhalí její novou sochu. Žena, která si podmanila srdce lidí na celém světě, by se letos 1. července dožila šedesáti let.

Setkání s následníkem

Diana Spencerová sice pocházela ze šlechtické rodiny s dlouhým rodokmenem a dobrým finančním zázemím, její dětství ale procházkou růžovou zahradou nebylo. „Problémové manželství rodičů vyústilo v rozvod. Se sourozenci zůstala v otcově péči,“ píše encyklopedie Britannica. Rozvod rodičů nesla Diana velmi těžce a trápil jí po dlouhé roky. Sama doufala ve šťastnější manželství. To jí ale nebylo dopřáno.

S následníkem britského trůnu, princem Charlesem, se potkala ve svých šestnácti letech. Jemu bylo devětadvacet a patřil mezi nejžádanější staré mládence. „Pro šestnáctiletého člověka bylo to, že někdo takový o něj jeví pozornost, ohromující. Proč by se kdokoliv takový zajímal právě o mě?“ zapsala si Diana do soukromých poznámek. Zveřejněny byly v roce 2017 v dokumentu Diana: Jejími vlastními slovy.

V prvních měsících po setkání princ nejevil o Dianu větší zájem. V jistém čase dokonce chodil s její starší sestrou. To se ale postupně změnilo a mladá dívka upoutala Charlesovu pozornost. Královská rodina rovněž na Charlese vyvíjela tlak ohledně příštího sňatku. Diana připadala jako nevěsta vhod. Mladičká, bez různých výstřelků či milostných eskapád na kontě.

Pryč s konvencemi

Jak si Diana rovněž zapsala, s Charlesem si sice často telefonovali, před svatbou se ale osobně setkali pouze třináctkrát. Přesto byla lady Diana zamilovaná. To nejhorší na chození s princem byl náhlý mediální zájem. Blesky bulvárních fotoreportérů už měly do Dianiných očí zářit až do konce jejího života. „Její krása a nesmělé vystupování jí vysloužily přezdívku Shy Di, ostýchavá Diana,“ připomíná Britannica. Ikonické jsou její snímky, jak jde po ulici do práce, obklopena houfem mužů s fotoaparáty.

I když v době zasnoubení a před svatbou Diana nepůsobila právě sebevědomě, velmi záhy se ukázalo, že si umí jít za svým a postavit si hlavu. A rozhodně nepodléhat zbytečným konvencím. Projevilo se to právě třeba i u zásnub a při samotném svatebním obřadu. „Zásnubní prsten si Diana prokazatelně vybrala sama. Její výběr vzbudil kontroverzi. Šperk samotný stál 60 tisíc dolarů a šlo o prsten z aktuální prodejní kolekce značky Garrard. Znamenalo to, že si jej mohl koupit kdokoliv, kdo na něj měl peníze. To, že nešlo o výtvor na míru, ale kdokoliv mimo královskou rodinu mohl vlastnit zcela identický prsten, bylo zásadním porušením tradice," ilustruje Dianinu nekonvenčnost server Town and Country Mag.

Další zásadní rozhodnutí, ve kterém se naplno projevila Dianina rozhodnost, byla výměna manželských slibů. Z ní se stala hotová senzace. Diana nejen v nervozitě popletla pořadí křestních jmen nastávajícího. Především ale cíleně u oltáře vynechala slib poslušnosti. O několik desetiletí později ji v tomto jejím rozhodnutí následovaly obě snachy - Kate Middletonová i Meghan Markleová.

Samotná královská svatba se stala senzací. Událost sledovala miliarda lidí na celém světě. Zdálo se, že se před jejich zraky odehrává pohádka. Krásná mladá dívka si bere prince, z nesmělého káčátka se postupně stává žena, jejíž charisma je stále zřetelnější, dokonce až tak moc, že pomalu ale jistě začíná zastiňovat manžela. Na svět přichází dva synové, William a Harry, které Diana vychovává na poměry královské rodiny nezvykle normálně. Bere je do zábavných parků, fastfoodů a zejména dává každým svým pohybem či objetí všem na odiv, jak své děti miluje. Takové zřetelné vyjadřování mateřské lásky na veřejnosti je pro britskou královskou rodinu zcela netypické. Popularita princezny tím každý den roste.

Problémů přibývalo

Za zavřenými dveřmi ale prožívala všemi obdivovaná žena zcela jiný příběh. „Manželské problémy páru stále vzrůstaly. Diana trpěla vážnými poporodními depresemi, dlouhá léta bojovala s poruchami příjmu potravy a velmi nízkým sebevědomím,“ uvádí Britannica. Na povrch tato stránka Dianina života vyplynula až v letech odloučení obou manželů.

V letech, kdy už byl vztah Diany a Charlese v troskách, a bublina o šťastném manželství praskla, se ovšem svět stal svědkem zcela nové pohádky. Tentokrát už ne o naivní dívce, která se vdává za prince, ale o krásné ženě, která se staví na vlastní nohy a svoji popularitu využívá k pomoci druhým. Místo o manželce prince se mluví o dámě proslulé charitativní činností, celebritě a módní ikoně. Mimochodem, byla to právě Diana, která proslavila pojem revenge dress, volně přeloženo šaty pomsty. „Devětadvacátého června 1994 v televizním interview princ Charles veřejně přiznal románek s Camillou Parker Bowlesovou. Ve stejný večer se Diana nečekaně objevila na společenské akci v malých černých šatech,“ uvádí Glamour Magazine. Princezna v odvážném kousku zářila víc, než kdykoliv předtím. A jen tím potvrdila to, co o ní módní magazíny psaly už o pár let dříve - se stylem si Diana doslova tyká.

Ani po rozvodu a začátku nového, šťastnějšího života se ale Diana nezbavila mediální pozornosti. Zájem bulváru ji nadále trápil, velmi dobře si ale uvědomila, že jej může využít i ve svůj prospěch. Legendární jsou její snímky, na kterých si nebojácně podává ruce s lidmi nakaženými AIDS. V době, kdy se jiní bojí k nemocným i jen přiblížit. Když hoří válka v bývalé Jugoslávií, setkává se s obětmi. V zemích třetího světa odvážně prochází minovým polem.

To, že Diana se naučila média využívat k propagaci charitativní činnosti, ovšem neznamenalo, že bulvár přestal zajímat její milostný život. Naopak - rozvod s princem Charlesem v roce 1996 pro britské plátky znamenal ještě větší zájem o potenciální milostné románky.

Diana a Dodi

Až přišel rok 1997 a s ním všeobecně známá honička v autech, která skončila v jednom z pařížských tunelů. O autonehodě, při níž princezna Diana zemřela, dodnes panuje množství konspiračních teorií. Zřejmě nejslavnější je ta o vraždě, kterou si měla objednat královská rodina. „Můj manžel plánuje nehodu mého vozu, při které utrpím vážné poradění hlavy,“ měla si princezna zapsat zhruba dva měsíce po rozvodu. Jak nedávno uvedl server Independent, zápisek se dostal k Dianině komorníkovi, který jej později zveřejnil. Vyšetřování nikdy atentát nepotvrdilo.

Spekulovalo se rovněž o vývoji vztahu Diany a obchodníka Dodiho al-Fayeda. al-Fayed byl v době nehody Dianiným přítelem a seděl společně s ní v osudném autě. Zemřel na místě nehody. Konspirátoři spekulovali o tom, že byla Diana těhotná a s al-Fayedem chystali sňatek, co mělo být trnem v oku královské rodině. Ani tyto dohady nikdy nebyly potvrzeny.

Nehoda je přesto dodnes stále probíranou událostí. Jen před pár týdny poprvé promluvil lékař, který sloužil na pohotovosti ve chvíli, kdy z místa havárie dovezli těžce zraněnou princeznu. Podle něj v první chvíli personál nemocnice nevěděl, o koho jde. „První hlášení bylo o mladé ženě, těžce zraněné při autonehodě," popsal lékař MonSef Dahman.

Až těsně před příjezdem sanitky se zdravotníci dozvěděli, že je čeká boj o život princezny Diany. Její stav byl vážný, měla silné vnitřní krvácení. „Když její srdce zastavilo, několikrát jsme vyzkoušeli elektrické šoky a srdeční masáž. Udělali jsme pro ni vše, co bylo v našich silách. Bojovali jsme opravdu tvrdě,“ řekl Dahman. Vyjádření poskytl dle svých slov proto, aby vyvrátil stále přetrvávající konspirační teorie. Ty mimo jiné zahrnovaly i tvrzení, že lékaři neudělali vše proto, aby princezna přežila.

Smrt "princezny lidských srdcí", jak se o Dianě mluví, byla pro královskou rodinu šokem. Nejen z hlediska lidského. Svoji oblíbeností Diana mnohonásobně Charlese přerostla. A v kontextu jejich medializovaného rozvodu a Charlesova románku veřejnost ani média neměla s královskou rodinou, s výjimkou Dianiných synů, přilíš slitování.

Dianino úmrtí a pohřeb byly událostmi, při nichž popularita britské královské rodiny klesala na minimum. Velké diskuse dodnes vyvolává účast princů Williama a Harryho, tehdy dospívajících chlapců, v průvodu za rakví. Debatu oživila nedávná smrt prince Philippa, při níž bylo vzpomínáno i na Dianin pohřeb. Byl to totiž právě nyní již zesnulý choť královny Alžběty II., kdo byl rozhodujícím jazýčkem na váze, ohledně toho, zda chlapci mají či nemají kráčet za rakví. Hochům nabídl, že v průvodu půjde po jejich boku a to i splnil.

Dianin odkaz zachovávají oba její synové, princové William i Harry. Oba jsou známí svým zápalem pro charitu. Osud jejich matky ale pro ně byl i poučením stran vztahy s médií. Oba dodnes viní bulvár ze smrti Diany. Pro prince Harryho právě mediální pozornost měla být jedním z důvodů, proč se i s manželkou Meghan Markleovou vzali pozicí pracujících členů královské rodiny.