Symbolický význam? Putin možná 9. května vyhlásí Ukrajině válku, zaznívá

ČTK

Ruský prezident Vladimir Putin by mohl oficiálně vyhlásit Ukrajině válku, a to již 9. května, kdy se v Rusku slaví vítězství nad nacistickým Německem. Podle stanice CNN si to myslí někteří američtí a další západní představitelé. Tento krok by Putinovi umožnil nařídit plnou mobilizaci ruských záložníků.

Ruský prezident Vladimir Putin. | Foto: ČTK/ABACA/AA/ABACA