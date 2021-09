Tálibán jedná s Katarem a Tureckem o obnově provozu kábulského letiště, podle agentury Reuters by ale rozhovory o zajištění technické a logistické podpory mohly trvat několik dnů až týdnů. Tálibán již dříve prohlásil, že nebude pronásledovat ty, kdo spolupracovali se zahraničními jednotkami, bude dodržovat lidská práva a nebude bránit lidem v odchodu ze země.

Mnozí Afghánci, kteří mají strach z budoucnosti pod vládou Tálibánu, se nyní přesouvají k hranicím se sousedními státy, aby se pokusili Afghánistán opustit pozemní cestou. Uprchlíci využívají k odchodu z Afghánistánu do Pákistánu hraniční přechod Spínbuldak a davy lidí jsou vidět také u uzavřeného přechodu Torcham.

"Zvláštní představitel pro Afghánistán Simon Grass odcestoval do Dauhá a jedná s vysokými představiteli Tálibánu, aby zdůraznil důležitost bezpečného odchodu britských státních příslušníků a Afghánců, kteří pro nás pracovali posledních 20 let," řekl mluvčí úřadu britského premiéra Borise Johnsona.

O budoucím uspořádání Afghánistánu jednalo vedení Tálibánu od soboty do pondělí v provincii Kandahár. Tálibán, který vládl v letech 1996 až 2001 v Afghánistánu autokraticky, tentokrát uvedl, že do vlády přizve více stran. Hnutí se také snaží vystupovat umírněněji než dřív, mnozí Afghánci mu ale nevěří.

Islamistické hnutí Tálibán podle televize BBC slíbilo, že do dvou dnů oznámí složení nové afghánské vlády. Nebudou do ní zahrnuti politici, kteří sloužili v kabinetech v uplynulých 20 letech. Ženy budou hrát jistou roli, ale neobsadí žádné vysoké funkce, například ty ministerské, prohlásil dnes zástupce šéfa politické kanceláře Tálibánu v Kataru Šer Muhammad Stanikzáí.

