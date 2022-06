Podle nekrologu zveřejněného listem The Recorder byl Stephen Zabielski zabit v bojích 15. května. Zprávy o jeho smrti se v amerických médiích objevily v pondělí. Po Zabielském, který pocházel z New Yorku a v posledních letech se přestěhoval na Floridu, zůstala jeho manželka, pět nevlastních dětí a vnouče.

Mluvčí ministerstva zahraničí v prohlášení potvrdil Zabielského úmrtí na Ukrajině a uvedl, že úřad je v kontaktu s rodinou zesnulého muže, které poskytl „veškerou možnou konzulární pomoc“.

Ukrajinci zajali pilota Vagnerovců. Ruské navigaci nevěřil, používal Garmin

Mluvčí také zopakoval dřívější varování, že občané USA by neměli cestovat na Ukrajinu kvůli konfliktu a možnosti, že by se na ně ruská vláda mohla zaměřit. Dodal, že všichni američtí občané na Ukrajině by ze země měli okamžitě odjet.

Zajali jsme Američany, potvrdil Kreml

Navzdory dřívějším varováním se několik Američanů dobrovolně přihlásilo k boji po boku ukrajinských sil. Na Ukrajině byl ke konci dubna zabit 22letý bývalý člen americké námořní pěchoty. Na Ukrajině se také momentálně pohřešuje několik amerických dobrovolníků.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí potvrdil zajetí dvou Američanů na Ukrajině. Podle agentury AP zadržují 39letého Alexandera Druekea a 27letého Andyho Huynha proruští separatisté v samozvané Doněcké lidové republice (DNR) na Donbase. Peskov oba muže označil za žoldnéře, na které se nevztahují ženevské konvence. Účastnili se podle něj nezákonných aktivit na území Ukrajiny a musí být pohnáni k odpovědnosti za své zločiny.