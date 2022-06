Také Ukrajinci ale přiznávají, že při bojích, do nichž ruská armáda vrhla téměř vše, co měla na východě Ukrajiny k dispozici, umírá mnoho ukrajinských vojáků. „Dnes může na východě zemřít 50 až 100 lidí denně. Tito muži brání ukrajinský stát a naši nezávislost,“ řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před několika dny na setkání se svým polským protějškem Andrzejem Dudou.

„Počet obětí roste každou hodinu, ale uprostřed pouličních bojů nedokážeme počítat mrtvé a raněné,“ řekl pak pro agenturu AP počátkem týdne starosta Severodoněcku Oleksandr Strjuk.

Snaha Rusů o ofenzivu na Donbase přitom nepolevuje. Jak uvedlo ve čtvrtek velení ukrajinských ozbrojených sil, v Luhanské a Doněcké oblasti podnikli Rusové jen během noci třicet dalších pokusů o útok. Většina z nich ale byla bezúspěšná.

Britové: Pětina ruské armády už je zničena

Počet Rusů padlých v bojích dosahuje podle ukrajinských zdrojů už téměř jednatřiceti tisíc a roste o několik set denně. Rusko v bojích ztratilo 1361 tanků a 3600 obrněných transportérů a také dvě stovky stíhaček a sto sedmdesát pět vrtulníků. Tyto údaje však nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Podle britské vojenské rozvědky však Rusové přišli za sto dnů války už o 20 procent kapacity všech svých ozbrojených sil. Ukrajinci naopak dokázali do řad své armády mobilizovat víc než 600 tisíc lidí a početně se útočícím Rusům nyní víc než vyrovnají.

Ukrajincům se i proto poměrně daří ofenziva na jihu Ukrajiny, kde se jim podařilo zpod ruské okupace osvobodit asi dvacet vesnic a měst u významného říčního přístavu Cherson a na několika místech překročit říční toky a vytvořit tam předmostí. „Ukrajina si od Ruska vše vezme zpět. To je nezbytné,“ prohlásil v těchto dnech optimisticky prezident Zelenskyj. „Je to jen otázka času. Každý den ve stejnou dobu se čas do osvobození zkracuje. Všechno děláme jen pro to,“ dodal. „Hodně záleží na našich partnerech. Jsou připraveni poskytnout Ukrajině vše potřebné k obraně svobody“.

Západ dodá špičkové zbraně

Minimálně k vyrovnání situace na frontě by mohly vést nově oznámené dodávky britských, a především amerických raketometů s velkým dosahem, jež umožní Ukrajincům zasahovat ruské dělostřelectvo, které v současnosti zůstává mimo dosah ukrajinských zbraní, a přitom systematicky ničí ukrajinské pozice a ukrajinská města, a připravuje tím půdu pro ruskou ofenzivu.

„Spojené státy budou stát při svých ukrajinských partnerech a budou i nadále poskytovat Ukrajině zbraně a vybavení na její obranu,“ oznámil ve středu americký prezident Joe Biden. Půjde o salvové raketomety HIMARS, které mají dosah přibližně 80 kilometrů. Ty by během několika týdnů měly změnit situaci na bojišti.

Výrazně zlepšit obranu ukrajinských měst před pokračujícími ruskými raketovými útoky by měl Ukrajincům pomoci nejlepší německý protiraketový systém IRIS T, jehož dodávku oznámila berlínská vláda. „Tímto Ukrajině umožníme bránit celé velkoměsto před ruskými leteckými útoky,“ prohlásil německý kancléř Olaf Scholz. Je však otázka, jak rychle dokáže Německo tyto zbraně Ukrajině dodat. Zatím Rusové mohou ostřelovat svými balistickými raketami města téměř po celé Ukrajině, aniž by tomu Kyjev dokázal ve velké míře zabránit.

Systémy protivzdušné obrany, které na Ukrajinu dodaly v minulých týdnech státy NATO, včetně Slovenska, však výrazně zmenšily používání ruského letectva v bojích. Ruští letci ze strachu ze sestřelení většinou nelétají nad Ukrajinou kontrolovaná území a útočí pomocí raket, které odpalují většinou už na ruském území. To snižuje efektivitu ruských útoků.