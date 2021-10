Oznámené novinky spojené s Windows 11 byly na burze přijaty dobře. Od prvního představení systému na konci června vzrostla cena akcií Microsoftu přibližně o deset procent. Svoji roli sehrálo i to, že Windows dostaly od technologických novinářů, kteří pracovali s beta verzí, dobré známky.

Uživatelé, kteří si nebudou moci na své počítače stáhnout nový systém, by zatím v krátkodobém horizontu neměli být znevýhodněni. Konec softwarové podpory pro Windows 10 je naplánován až na rok 2025.

Poměrně vysoké požadavky na možnost využívat Windows 11 vyvolaly kritiku mezi uživateli. Microsoft se to snažil na svém blogu ospravedlnit tím, že systém byl navržen a vyvinut jako komplexní balíček zážitků a jsou nutné minimální systémové požadavky, které umožní přizpůsobit software a hardware tak, aby bylo možné udržet krok s očekáváním a s potřebami lidí a poskytnout nejlepší zážitky nyní i v budoucnu.

Od 5. října budou moci na nový systém bezplatně přejít uživatelé osobních počítačů s nainstalovaným systémem Windows 10. Má to však omezení, protože způsobilé k přechodu budou pouze počítače, které splňují dlouhý seznam požadavků, mezi které patří poměrně nový procesor a speciální bezpečnostní čip. Do prodeje se rovněž od tohoto dne dostanou osobní počítače s předinstalovaným systémem Windows 11.

Šest let po uvedení Windows 10 přichází společnost Microsoft s novou variantou svého operačního systému. Verze Windows 11 má být modernější a stabilnější a pro uživatele předchozí verze zdarma. V roce 2015 přitom společnost tvrdila, že u systému Windows 10 zůstane navždy.

