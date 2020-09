Ptačí apokalypsa. Vědci bijí na poplach, v USA záhadně hynou tisíce opeřenců

Začalo to několika mrtvými ptáky v Novém Mexiku, o pár dní později ale celý problém narostl do málokdy vídaných rozměrů. Američtí biologové si tak lámou hlavu nad otázkou, co stojí za záhadným úhynem tisíců stěhovavých ptáků. Odpověď na ni zatím neznají, jedna příčina se ale nabízí sama…

V Novém Mexiku dochází k záhadnému úhynu velkého množství ptáků | Foto: YouTube/Kob4