Abeceda peněz učí školáky hospodařit i splácet půjčky

Naučit se hospodařit s penězi, získat zkušenost, co to obnáší, půjčit si peníze v bance, ale také poznat, že není jednoduché bance peníze vrátit. V neposlední řadě pozorně si přečíst smlouvu, kterou podepisují. To jsou nejdůležitější cíle projektu Abeceda peněz s Českou spořitelnou, do kterého se zapojili i žáci 5. B ze základní školy ve Švabinského ulici v Sokolově.

Žáci 5. B ZŠ Sokolov, Švabinského ul. chystají jarmark. | Foto: Deník / Lucie Žippaiová