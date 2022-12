Parkování je noční můrou řidičů ve městech a na sídlištích obzvlášť. V Chodově pro majitele aut město chystá až 120 parkovacích míst v lokalitě U Koupaliště. Půjde o jedno z největších parkovišť, které chce město v poslední době postavit. Vzniknout má místo neprostupného lesíka mezi panelovými domy a polem na Starou Chodovskou. Na tuto akci už je hotova projektová dokumentace. Parkoviště vznikne zhruba do dvou let a uleví nejen tomuto sídlišti, ale i okolním ulicím.

Existují i studie na dalších 200 parkovacích míst v okolních ulicích. Ty však samotní obyvatelé v anketě odmítli.

"Každý rok se snažíme společně s kolegy na radnici vybudovat alespoň několik dalších parkovacích ploch a každý rok investujeme do parkování miliony korun. Za posledních pár let tak vzniklo mnoho desítek nových parkovacích míst. Stále je to ale málo, protože počet automobilů roste mnohem rychleji," říká starosta Chodova Patrik Pizinger.

Současně byla zhotovena i studie na parkoviště v ulicích Vítězná, 1. máje, Říjnová a Příční. Navržená řešení v různých variantách město představilo obyvatelům těchto lokalit. Proběhlo několik veřejných projednání, na která byli pozváni všichni obyvatelé. "Následně jsme projekt prodebatovali i s předsedy všech sdružení vlastníků jednotek (SVJ). Na základě hlasování v rámci jednotlivých SVJ bylo nakonec většinou obyvatel zmíněných ulic rozhodnuto, že parkoviště v této lokalitě nechtějí. I když mne to mrzí, protože považuji počty parkovacích stání zejména v těchto ulicích za nedostačující, tak samozřejmě s kolegy plně respektujeme názor obyvatel, a parkoviště zde tedy vybudována nebudou," konstatuje Pizinger.

Když Chodov v loňském roce prováděl velké dotazníkové šetření v rámci tvorby nového strategického plánu, tak parkování jako největší problém Chodova označilo 62 procent obyvatel. Problém tak podle starosty vyhrál mezi všemi tématy. Statistiky ukazují, že v loňském roce bylo v Chodově registrováno přes osm tisíc vozidel. To je prý zhruba třikrát tolik než před pětadvaceti lety.

"Budeme se snažit najít další lokality v Chodově, kde je možné vybudovat alespoň jednotky, nebo nižší desítky parkovacích míst bez dramatických zásahů do zeleně," dodal starosta.