„Bylo 28. prosince půl deváté večer, když na nás od Tesco vyběhli dva ovčáci. Opodál šli dva kluci a já myslela, že k sobě patří, a tak jsem byla nějak v klidu. Ovčáci ke mně a Queensi ale z ničeho nic přiběhli, jeden si stoupl za mě. Najednou ten druhý Queensi popadl a začal ji trhat. Křičela jsem, ale lidé, kteří byli kolem, se báli, nedivím se jim. Snažila jsem se Queensi bránit, ale nechtěl ji pustit. Takových pět minut jsme se o ni přetahovali. Pustil ji až v momentu, kdy zřejmě zjistil, že ji nedám,“ vypráví dramatické momenty Liliana Zemitan.

Na místo přijeli strážníci, Petr Prokeš ze Záchranné a odchytové služby pro zvířata, policisté. „Dorazilo pět hlídek policie. Když přijely, ovčáci se vrátili a policisté je začali nahánět. My jsme mezitím začali zjišťovat, kdo by nám s vážně pokousanou Queensi pomohl, protože ve Varech veterináři v té době neordinují. Nasedli jsme do auta a odjeli na kliniku do Prahy. Jenomže už jí nebylo pomoci, na následky zranění zemřela,“ líčí majitelka pokousaného psa, která nakonec skončila sama v nemocnici. Důkazem, jak o Queensi bojovala, svědčí totiž její prsty. Ty si vážně pořezala o vodítko, když se o ni s ovčákem přetahovala.

„Policisté majitele ovčáků našli, ale nikdo mi nedokázal stoprocentně odpovědět, zda byli očkováni proti vzteklině. Vzhledem k tomu, že jsem sama byla zraněná a došlo ke kontaminaci mé krve s jejich slinami, hodně jsem se bála, abych nedostala vzteklinu,“ vysvětluje žena, která je stále velmi otřesena. Přišla o milovaného psa, prsty nemá doposud v pořádku a navíc se obávala nákazou vztekliny. Redakci Deníku se ale podařilo zjistit, že ovčáci mají naštěstí platný očkovací průkaz.

Jak říká mluvčí policie Jan Bílek, policisté skutečně majitele našli. Podle informací Deníku se jejich pozornost zaměřila i na podnikatele ve stavebnictví Dalibora Prchlíka, který má v nedaleké Třeboňské ulici (u takzvané „Myší díry“ směrem na Starou Roli) svou provozovnu. „Ano, policisté tu byli a vyfotili si mé dva ovčáky. Ti to ale být nemohli. V danou dobu byli zavření. Navíc moji psi jsou černošedí, kdežto ti útočníci byli černí,“ hájí se podnikatel.

Proti komu nakonec bylo zahájeno správní řízení, se redakce nedozvěděla ani od policie ani od magistrátu, kde případ skončil jako přestupek. A to i přesto, že ovčáci pár minut po Qeensi pokousali i člověka. „Na konci prosince loňského roku jsme kolem půl deváté hodiny večerní přijali oznámení o tom, že v Karlových Varech v ulici u Koupaliště zaútočili na psa, kterého měla žena na vodítku, dva volně pobíhající psi. O několik minut později napadli stejní psi v ulici Holečkova muže, který musel vyhledat lékařské ošetření. V rámci šetření bylo z předložených očkovacích průkazů od majitele psů zjištěno, že oba psi jsou pravidelně očkováni. Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – město se věcí usilovně zabývali a přestupek na úseku fyzických osob oznámili příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání,“ uzavírá mluvčí policie.

Policie ví o napadení Queensi a mladíka. Prokeš ze Záchranné a odchytové služby pro zvířata se dozvěděl ještě o dalším pokousaném psovi, za nímž stojí tito dva ovčáci. Aby zjistil, zda nebylo útoků ještě více, ptal se lidí i na facebookové skupině.