Někteří z nich se chystají podat návrh na insolvenci. Může za to špatná ekonomická situace firmy a mluví se o její nutné restrukturalizaci a reorganizaci. „Dva měsíce mi nepřišla výplata, některým kolegům chybí výplaty dokonce tři. Musíme platit každý měsíc běžné pohledávky a nikdo se neptá, zda na to máme, či nikoliv. Chci se domluvit s vedením firmy na polovičním úvazku a najít si další zaměstnání,“ říká zaměstnanec Pavel Andrysík.

Někteří z bývalých zaměstnanců mluví o tunelování firmy či dvojí fakturaci.

„Vyrobené nástroje odešly do Anglie, ale peníze za ně nepřišly. Firma je poté údajně přeprodala dál a vystavila na ně nové faktury. Peníze ale nedorazily a říkají nám, že nástroje se ještě neprodaly,“ říká jedna z bývalých zaměstnankyň, která nechce být jmenována.

Další tvrdí, že jim vedení firmy slibuje výplaty z peněz, které přijdou z Číny. Ptají se, za co Číňané zaplatí, a bojí se, že firma jim prodala světově proslulou obchodní značku.

Šéf odborů Milan Šudák tvrdí, že lidé by neměli o peníze přijít. „Sjednali jsme schůzku našich zaměstnanců se zástupci úřadu práce. Zájem o ni byl velký a padala řada dotazů. Jeho zaměstnankyně ochotně poradily lidem, jak se mohou v dané situaci zachovat a co musí udělat pro to, aby jim byly vyplaceny peníze,“ říká Šudák.

Situaci sledují i na kraslické radnici. „Jsme v kontaktu s vedením firmy, takže o situaci víme. Pokud budou lidé v nouzi a obrátí se na město, budeme to řešit, tak jak nám to zákon umožňuje,“ říká starosta Kraslic Roman Kotilínek. Zároveň zmínil i sbírku historických hudebních nástrojů, v níž jsou unikáty a sbírka je jakýmsi průřezem výrobou hudebních nástrojů v Amati. Patří firmě a město i místní lidé mají zájem na tom, aby zůstala v Kraslicích. Na její záchranu koluje v Kraslicích i petice. „Jednáme s krajem o finanční pomoci městu při případném odkoupení této sbírky. Podobně jak tomu bylo při odkoupení sbírky v Lubech,“ dodal starosta.

Deník se zeptal na situaci a budoucnost Amati i vedení firmy. „Vzhledem k nepřesným a nepravdivým informacím, které proběhly v místních médiích, bude v polovině září vydáno oficiální prohlášení o situaci a budoucnosti firmy Amati,“ řekl Tim Oldroyd, který je zakladatelem a generálním ředitelem firmy Geneva Group. Britská firma je majoritním vlastníkem kraslické firmy poté, co před třemi lety odkoupila podíl od tehdejšího generálního ředitele Amati Denak Václava Hniličky.