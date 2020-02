Podnik, který má své závody v Kraslicích na Sokolovsku a v Hradci Králové, tak půjde do prodeje. Koupit jej chce pět zájemců. Insolvenční správce hodlá firmu prodat nejpozději do konce léta.

Čtyři manažeři úzce spolupracující s anglickým vlastníkem firmy se včera pokusili odvézt z firmy další hudební nástroje. Zabránili jim v tom zaměstnanci. Poté je vyprovodili a na památku si je někteří i fotili. „Museli jsme jim zopakovat, že firma je od středečního odpoledne v konkurzu a tudíž žádné nástroje už nesmí z podniku vynést,“ řekl ve čtvrtek šéf odborů Milan Šudák, který spolu s dalšími zaměstnanci bránili odvozu jakéhokoliv majetku firmy. Podle zaměstnanců zmizely v Anglii hudební nástroje za desítky milionů korun, za které nikdy nepřišly peníze zpět do Kraslic. „Majitelé dali výpověď lidem z expedice a nástroje si balili a odváželi spolu s nejužších vedením sami. Nikdo tak pořádně neví, co se ztratilo. „Já jen od lidí z dílny vím, že ke konci už mizely v expedici i polotovary. Tedy nedodělané nástroje,“ řekl Šudák.

Kvůli nezaplaceným mzdám poslalo firmu loni v září do insolvence několik vlastních zaměstnanců. Amati dluží i jinde. Firma propustila téměř polovinu ze zhruba dvou stovek pracovníků a k návrhu na insolvenci se přidala také sama.

Jednateli Jiří Štípek potvrdil, že v kraslickém podniku pracuje zhruba 90 zaměstnanců a výroba stále běží. Podle něho bude záležet na financování a co nejrychlejším prodeji firmy zájemci.

V Hradci Králové byli propuštěni všichni, zhruba 20 zaměstnanců. „Jaký to mělo úmysl se lze jen domnívat. Vyráběly se tam špičkové nástroje se zárukou vysoké kvality,“ dodal Šudák. Nový majitel by zaměstnance, pokud bude chtít, mohl vzít zpět.„V Kraslicích zatím výroba běží, práci mám. Doufám, že se problémy vyřeší a firma bude dál vyrábět hudební nástroje,“ uvedl zaměstnanec Pavel Andrysík.

Zachování tradiční a světoznámé výroby v Kraslicích si přeje i tamní starosta. „Je to práce o vysoké přidané hodnotě, nejde o žádnou montovnu,“ řekl starosta Kraslic Roman Kotilínek. Situaci v Amati neprospělo ani to, že se na místní střední škole před několika lety zavřel obor výroby hudebních nástrojů. V České republice byl ojedinělý a řada současných zaměstnanců ho absolvovala poté co přišla ze všech koutů republiky a na Kraslicku poté zůstala. Podle insolvenčního správce Lukáše Zrůsta je cílem prodat celou firmu i se zaměstnanci.