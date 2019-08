Plzeň – Někdy září štěstím, jindy jí padají víčka nevyspáním nebo je v lehké depresi, zda se o maličkou Isabelle dobře stará. Tak se cítí v současné době Andrea Sestini Hlaváčková, plzeňská rodačka a známá tenistka. Dvakrát vyhrála Fed Cup, má dva grandslamové tituly ve čtyřhře a zvedla nad hlavu i pohár pro šampionky Turnaje mistryň.

Tenistka Andrea Sestini Hlaváčková s malou Isabelle a manželem Fabriziem. | Foto: archiv rodiny

Kurty ale opustila a nyní se věnuje své dcerce, kterou 9. srpna porodila za přítomnosti svého muže Fabrizia a maminky v porodnici plzeňské fakultní nemocnice. „Většinou se cítím skvěle a jsem moc šťastná, ale občas to není vůbec růžové. Hlavně, když kojím šestkrát za noc a vůbec se nevyspím, ale asi to tak má hodně maminek,“ směje se tenistka, která v současné době chodí na procházky s kočárkem, kojí a přebaluje na lavičkách v parku a už se těší, že vezme do ruky tenisovou raketu.